Texas. Cristiano Ronaldo abandonó el campo tras su último partido del Mundial con Portugal con una expresión estoica y solo un ligero atisbo de emoción. Saludó brevemente con la mano a los aficionados que le gritaban, con la misma actitud que había mostrado tras derrotas anteriores.

“Es triste… Es normal después de quedar eliminado así“, dijo Ronaldo, quien se tapó brevemente los ojos con la mano derecha tras el partido.

La sexta y última Copa del Mundo de la superestrella de 41 años terminó con una derrota por 1-0 ante su rival fronterizo, España, en un partido de octavos de final disputado el lunes.

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“Lo he dado todo, he dado lo mejor de mí mismo y me voy con la conciencia tranquila”, afirmó. “Así es el fútbol, así es la vida de un futbolista. A veces se gana y otras se pierde”.

Ronaldo, el único jugador que ha marcado goles en seis Mundiales consecutivos y el máximo goleador de la historia de su selección con 146 tantos, declaró el día anterior que esperaba que ese no fuera su último partido de esta racha y que quería disfrutarlo al máximo.

Sin embargo, reiteró entonces -y de nuevo tras la derrota ante España- que esta sería su última participación en el torneo que se celebra cada cuatro años. Lo más lejos que llegó en un Mundial fue a las semifinales en su debut, en 2006.

En cuanto a sus otros planes de futuro, no estaba dispuesto a hablar de ellos.

“Sí, ha sido mi último Mundial, pero para todo lo demás tendré tiempo para reflexionar, para estar con mi familia y para no tomar ninguna decisión precipitada y seguir adelante con mi vida”, sostuvo.

A Ronaldo le anularon un gol en la primera parte contra España, cuando el portero Unai Simón, autor de un récord, realizó una impresionante parada en salto. Ese fue uno de sus tres disparos.

Dos de ellos fueron a puerta, incluido aquel en el que Simón aún estaba en el aire cuando se estiró hacia atrás para atrapar el balón con ambas manos. Ronaldo lanzó una patada hacia atrás con el pie derecho después de que un cabezazo de su compañero João Félix rebotara en el hombro de Simón.

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“Es un ejemplo, un modelo a seguir. Es alguien a quien debemos rendir homenaje. Estamos hablando de un icono del fútbol”, declaró el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, en unas declaraciones traducidas. “No hay muchos Cristiano Ronaldos por ahí. Creo que debemos darle las gracias. Su sueño era ganar el Mundial y lo ha conseguido, siendo un ejemplo increíble en el vestuario”.

Portugal nunca había ganado un gran torneo internacional antes de la llegada de Ronaldo. El primero fue la Eurocopa de 2016, a la que siguieron los títulos de la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

La despedida de Ronaldo en el mayor escenario del fútbol tuvo lugar ocho años después de que marcara un hat-trick en un Mundial a los 33 años. Esto le convirtió en el jugador de más edad en lograrlo, un récord que se mantuvo hasta que Lionel Messi, que entonces tenía 38 años, marcó tres goles con Argentina en la victoria por 3-0 sobre Argelia el 16 de junio.

El hat-trick de Ronaldo se produjo en el empate a 3-3 contra España en el primer partido de la fase de grupos, considerado uno de los mejores encuentros del torneo, aunque ninguna de las dos potencias logró pasar a la fase eliminatoria.

Marcó tres goles en este Mundial, y sus 11 goles en total le sitúan en el noveno puesto, empatado, de la clasificación histórica.