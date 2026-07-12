Missouri. El delantero suizo Breel Embolo fue expulsado en la segunda mitad de la derrota de Suiza ante Argentina en los cuartos de final del Mundial el sábado por la noche, una decisión controvertida tras una revisión de video que sin duda avivará a quienes creen que los árbitros han estado sesgados a favor del campeón vigente durante todo el torneo.

Dan Ndoye acababa de empatar el partido 1-1 a los 67 minutos cuando al argentino Leandro Paredes se le mostró una tarjeta amarilla tras una entrada sobre Embolo. Pero el video mostró que el jugador suizo ya estaba cayendo antes de que Paredes hiciera contacto con él, por lo que a Embolo se le mostró una tarjeta amarilla bajo el protocolo de “identidad equivocada” que se está utilizando en el Mundial.

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Embolo también había recibido una tarjeta amarilla antes en el partido, así que fue expulsado y Suiza se quedó para jugar con 10 hombres.

Suiza logró llevar el partido a la prórroga e intentaba resistir hasta una tanda de penales. Pero entonces Julián Álvarez anotó desde larga distancia a los 112 minutos, y Lautaro Martínez añadió otro gol unos minutos después, para darle a Argentina una victoria por 3-1.

“Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable”, dijo Murat Yakin, el técnico de Suiza. “Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy merezcamos eso y, en mi opinión, mis muchachos son los verdaderos héroes. Pusieron todo su corazón y su pasión en su actuación. Estoy muy orgulloso. Ellos están muy orgullosos”.

Sin embargo, Yakin no había terminado con sus críticas al árbitro portugués João Pinheiro.

“El árbitro tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta”, declaró Yakin. “Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y ser eliminados de esa manera duele mucho”.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni reconoció que “la suerte estuvo de nuestro lado porque a ellos les expulsaron a uno”.

Fue la segunda vez que una tarjeta amarilla fue revocada utilizando el protocolo de “identidad equivocada” en el Mundial. La regla, relativamente poco conocida, permite que el árbitro asistente de video intervenga cuando se muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador incorrecto.

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“Creo que la tarjeta roja cambió nuestro partido. Esta decisión fue difícil de aceptar ahora después del partido porque el vestuario estaba muy silencioso, decepcionado”, comentó el capitán suizo Granit Xhaka.

A principios de esta semana, la Asociación Egipcia de Fútbol dijo que “no puede permanecer en silencio” tras lo que consideró un arbitraje sesgado en su derrota 3-2 ante Argentina en los octavos de final. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y varios jugadores habían criticado el arbitraje después de que el campeón defensor anotara tres goles sin respuesta para concretar una de las mayores remontadas en la historia de los mundiales.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los oficiales de partido de la Copa Mundial de la FIFA”, Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, respondió el miércoles. “Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que lleven a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

Yakin se quedó corto de afirmar que los árbitros del Mundial estaban favoreciendo a Argentina. Pero tampoco se contuvo al hablar de un incidente que, según él, cambió el rumbo del partido del sábado por la noche.

“Fuimos castigados por un error del árbitro. No conocía esta regla antes. Fue una situación muy inofensiva y luego se mostró una tarjeta amarilla”, acotó. “El VAR intervino. Fue un momento muy significativo para nosotros y fue decisivo en el resultado del partido”.