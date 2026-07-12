Kansas City, Missouri. Julian Álvarez clasificó a la vigente campeona Argentina a las semifinales del Mundial con un golazo de larga distancia en el minuto 112 contra Suiza, mientras que otro gol de Lautaro Martínez a pocos segundos del final de la prórroga solo sirvió para que la victoria por 3-1 pareciera mucho más fácil de lo que fue el sábado por la noche.

Alexis Mac Allister también anotó tras un saque de esquina de Lionel Messi, ayudando a la Albiceleste a conseguir otra emocionante victoria que se decidió en el último minuto y a avanzar para enfrentarse a Inglaterra el miércoles en Atlanta. Los Tres Leones habían vencido a Noruega por 2-1 ese mismo día.

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Con un potente derechazo, Julián Álvarez la clavó en el ángulo y rompe el empate de Argentina. pic.twitter.com/G1VCzpPUAe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 12, 2026

La racha goleadora de Messi en nueve partidos del Mundial llegó a su fin, pero su búsqueda de un segundo título mundialista continúa.

El partido dio un giro en la segunda mitad con una decisión arbitral que seguramente enfurecerá a los críticos que creen que Argentina ha sido la favorita en este torneo.

Suiza acababa de empatar el partido con un gol de Dan Ndoye en el minuto 67 cuando Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla por una entrada sobre Breel Embolo. Sin embargo, el vídeo mostró que el jugador suizo cayó antes de que el centrocampista argentino hiciera contacto con él, y dado que Embolo ya había recibido una tarjeta amarilla anteriormente, fue expulsado y Suiza se quedó defendiendo con diez jugadores.

❌ ¡SUIZA SE QUEDA CON 10!



🟥 Breel Embolo recibe segunda amarilla por fingir una falta y se pinta de rojo ante Argentina 🇦🇷.



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Fue la segunda vez que se anuló una tarjeta amarilla utilizando el protocolo de “identidad errónea” en la Copa del Mundo. Esta regla permite que el árbitro asistente de vídeo intervenga cuando se le muestra una tarjeta amarilla o roja a un jugador incorrecto.