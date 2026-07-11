East Rutherford, Nueva Jersey. Incluso el campo en el que se disputará la final del Mundial está a la venta.

La FIFA, acusada de fijar precios elevados para el torneo de este año en Estados Unidos, está vendiendo el césped que se utilizará en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a 450 dólares la pieza.

La tienda de la FIFA indica que cada segmento de césped mide 17.5 por 17.5 por 17.5, aunque no especifica si esa cifra corresponde a pulgadas, centímetros o milímetros. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban detalles sobre las dimensiones.

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#FIFA 🏟️ I La FIFA pondrá a la venta piezas del césped del Estadio de Nueva York-Nueva Jersey tras la final del Mundial 2026, como artículos de colección con precios de hasta 3 mil dólares.



Los fragmentos serán encapsulados en resina y entregados con certificado de autenticidad. pic.twitter.com/cjBB3CZPgy — El Mexicano (@ElMexicanOnline) July 10, 2026

“Hazte con una pieza auténtica de la historia del fútbol: un fragmento original del terreno de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conservado de forma permanente en un expositor acrílico de alta calidad y acompañado de un recuerdo en formato USB”, reza la página web. “Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en una pieza de colección única que rinde homenaje a uno de los mayores eventos deportivos del mundo”.

La FIFA ha declarado: “La memoria USB de acrílico cuenta con un certificado de autenticidad y, al mismo tiempo, es un elegante objeto de exposición de diseño contemporáneo. Presentado en una caja con bisagra de alta calidad y llamativos detalles en UV selectivo, este artículo exclusivo está diseñado tanto para coleccionistas como para aficionados y entusiastas del fútbol”.

La FIFA solo permite el envío del césped a direcciones de Estados Unidos y Europa.

“Los pedidos no se enviarán hasta después de la final del Mundial de la FIFA de 2026″, afirmó el organismo rector.

Los jugadores y los entrenadores han criticado la calidad del campo del MetLife, donde normalmente se utiliza una superficie artificial para los partidos de la NFL de los New York Giants y los Jets.

La FIFA está vendiendo entradas normales para la final a un precio de hasta 32,970 dólares, y pide 34,500 y 32,500 dólares por las entradas con servicio de hospitalidad, que incluyen comida y bebida.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.