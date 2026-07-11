Miami Gardens, Florida. Todo el mundo sabe que la estrategia principal de Inglaterra de cara a los cuartos de final del Mundial del sábado girará en torno a frenar al delantero noruego Erling Haaland.

Como dirían en Noruega: “Lykke til”. Traducción: Buena suerte.

“¿Alguien ha conseguido alguna vez frenar a Erling Haaland?“, preguntó el centrocampista inglés Morgan Rogers, probablemente de forma un tanto retórica. ”No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero lo vamos a intentar. Habrá que intentarlo".

Frenar a Haaland —que lleva siete goles en el Mundial de este año, uno menos que el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, que encabezan la clasificación de goleadores del torneo— será el principal tema secundario del partido entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium.

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🟠EL FESTEJO VIKINGO QUE CONQUISTÓ EL MUNDIAL 🇳🇴🛶



Los hinchas de Noruega levantan los brazos y comienzan a remar todos juntos como si viajaran en un enorme barco vikingo. Inspirado en la historia del país, el festejo ya apareció en estadios, calles y hasta en el Parlamento. pic.twitter.com/G1AkQxVU1S — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) July 10, 2026

Entre otras cosas: Haaland contra el inglés Harry Kane en un duelo de delanteros; una selección de Noruega sin presión frente a una de Inglaterra con enormes expectativas; e incluso British Airways contra Norwegian Air en una batalla de tuits en las redes sociales. Lo que está en juego para los equipos es una plaza en las semifinales del miércoles, y el ganador se enfrentará a Argentina o a Suiza.

“Creo que será Noruega contra Inglaterra”, declaró el viernes el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, tras la última sesión de entrenamiento de su equipo antes de lo que podría ser el partido más importante de la historia del fútbol de este país. “Pero no creo que sea ningún secreto que Kane es el líder indiscutible de Inglaterra y Haaland el nuestro”.

🇳🇴🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Haaland, sobre el Noruega-Inglaterra:



😅"Claro que tienen que estar confiados de pasar a la siguiente ronda, son Inglaterra" pic.twitter.com/fzXkE29bCC — Diario SPORT (@sport) July 10, 2026

Cuando Haaland —que mide casi 6 pies y 5 pulgadas— recibe el balón en sus zonas preferidas, los rivales se dan cuenta de que detenerlo es prácticamente imposible. Es demasiado grande, demasiado fuerte y demasiado hábil, y es casi seguro que el balón acabará en el fondo de la red.

El inglés Nico O’Reilly —compañero de Haaland en el Manchester City— lo ha visto suceder una y otra vez. Y si hay una solución al problema de Haaland, O’Reilly podría tener lo más parecido a una respuesta.

Su plan: no dejar que le llegue el balón.

“Todos sabemos cómo es”, dijo O’Reilly. “Sabe marcar goles, es peligroso dentro del área, supone una auténtica amenaza. Tienen que pasarle el balón ahí primero”.

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Haaland —que no jugó con Noruega en la derrota ante Francia en la fase de grupos— ha marcado sus goles en rachas en este torneo. Contra Irak, sus dos goles se produjeron con 14 minutos de diferencia. Contra Senegal, sus dos goles se produjeron con 10 minutos de diferencia. Contra Brasil, sus dos goles se produjeron con 11 minutos de diferencia.

Nació en Inglaterra; su padre jugaba en el Leeds por aquella época. Y Haaland, sin duda, es consciente de la importancia que tiene eso.

“Es un partido especial, sin duda”, afirmó Haaland. “Creo que, para mí, es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a enfrentarme a compañeros del (Manchester City) y todo eso”.

Haaland no es el único que se encuentra en esa situación de “amigos convertidos en rivales”. Hay nueve jugadores de la selección noruega que juegan en clubes ingleses, por lo que, obviamente, habrá cierta familiaridad entre ambos equipos el sábado.

“Todo está en juego”, dijo O’Reilly. “Todo está en juego”.

Las selecciones llegaran al partido del sábado de forma espectacular: Noruega se impuso por 2-1 a Brasil, potencia tradicional y pentacampeona del mundo, e Inglaterra visitó Ciudad de México y dio la sorpresa al vencer por 3-2 a México, coanfitrión del torneo, que hasta entonces permanecía invicto y sin encajar ningún gol.

Ambas partes han reconocido que les ha costado un poco más de tiempo recuperarse de la euforia que provocan este tipo de victorias.

“Hemos hablado de que tenemos que dejar atrás el drama y las emociones del partido contra México”, declaró el delantero inglés Bukayo Saka. “Ahora tenemos que centrarnos en Noruega, que va a ser otro reto difícil, un reto diferente, y estamos totalmente concentrados”.

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Totalmente concentrado, quizá. A pleno rendimiento, eso no va a ser así.

Existen dudas sobre el estado físico del centrocampista Declan Rice y del defensa Marc Guehi, y la selección de Inglaterra no podrá contar con el defensa Jarell Quansah, ya que este comienza a cumplir la sanción de dos partidos que se le impuso tras recibir una tarjeta roja contra México en los octavos de final.

“Creo que hay algunos claros favoritos. Inglaterra es uno de ellos”, afirmó Haaland. “Así que creo que todos vosotros deberíais ejercer toda la presión posible sobre los chicos ingleses”.

Haaland lo dijo con una sonrisa, y así ha sido durante todo el torneo. Se lo está pasando en grande, tanto dentro como fuera del campo.

Es un meme andante, alguien que acapara muchísima atención por todo lo que hace y dice. Cuando el gran futbolista inglés Wayne Rooney dijo que remaría (en referencia a la tradición del remo en Noruega) por el río Mersey si Noruega vencía a Brasil, esas palabras llamaron la atención de Haaland, quien, según informan los medios británicos, le ha recordado a Rooney que tiene que ponerse a remar.

Todas las miradas estarán puestas en Haaland. Inglaterra tendrá que encontrar la manera de neutralizarlo; de lo contrario, su andadura en el Mundial terminará en Miami.

“Creo que es el mayor reto”, afirmó Rogers, “pero es un reto que ilusiona a este grupo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.