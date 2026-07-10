Bogotá. La Federación Colombiana de Fútbol condenó el viernes las amenazas de muerte dirigidas al centrocampista Jaminton Campaz y a su familia tras la eliminación de la selección nacional en el Mundial.

La participación de Colombia terminó el martes con una derrota en la tanda de penaltis ante Suiza en octavos de final. Campaz —que juega en el club argentino Rosario Central— desperdició una oportunidad clave de marcar durante la prórroga, cuando su disparo se fue desviado.

“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno, debe ser objeto de intimidaciones por representar al país en el ámbito deportivo”, subrayó la Federación en un comunicado.

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“Podemos sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”: el mensaje de Jaminton Campaz tras las amenazas y los asquerosos mensajes que ha recibido en su contra, la de su hija y demás familiares. pic.twitter.com/JVAsEqLyGh — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 9, 2026

En Instagram, Campaz compartió una foto en la que aparece en cuclillas y con una expresión de frustración. La imagen va acompañada de un llamamiento al respeto.

“El fútbol también está lleno de momentos difíciles. Hoy solo nos queda aprender, levantarnos y seguir trabajando para volver más fuertes”, escribió el futbolista. “Mi Colombia, por favor, no dejemos nunca de lado el respeto. Podemos pensar de forma diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio ni vivir con miedo”.

En respuesta al acoso, la federación colombiana instó a la Fiscalía General de la Nación a acelerar la investigación para identificar a los responsables de las amenazas.

“El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia”, subrayó el organismo. “Por ello, la Federación hace un llamamiento a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competición deportiva nunca se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”.

Las amenazas nos recuerdan un capítulo oscuro de la historia del fútbol colombiano. Durante el Mundial de 1994 en Estados Unidos, el defensa Andrés Escobar marcó un gol en propia puerta en la derrota por 2-1 ante el país anfitrión.

Unos días después de que el equipo quedara eliminado y regresara a casa, Escobar fue asesinado en Medellín.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.