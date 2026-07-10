Miami. Ashleigh Hallam imparte clases de inglés como segunda lengua en su biblioteca local de Indiana. Ahora, el fútbol le está enseñando español como segunda lengua.

Para ella, este Mundial no podría tener más sentido.

Hallam forma parte de un número considerable de angloparlantes de Estados Unidos que estos días están haciendo algo que podría considerarse un tanto sorprendente: están viendo las retransmisiones de los partidos del Mundial en español por Telemundo, aunque tienen poca idea —o, en algunos casos, ninguna idea— de lo que dicen los comentaristas.

“La verdad es que no puedo entender todo lo que dicen en Telemundo porque hablan en español. Pero entiendes lo que está pasando”, señaló Hallam.

PUBLICIDAD

🏆⚽️ | Casi se nos muere Andrés Cantor.



Vean la reacción del narrador de Telemundo con el gol de Leonel Messi para el empate de Argentina contra Egipto en octavos de final del mundial 2026. pic.twitter.com/lpQOf6cHch — BOMBAZO NEWS by Oscar Landaverde (@oskland10) July 7, 2026

Las cuentas son sencillas. Las cifras del censo muestran que cerca del 20% de la población de Estados Unidos es hispana, y aun así Telemundo recurre a las mediciones de audiencia de Nielsen para demostrar que aproximadamente la mitad de los espectadores del Mundial en Estados Unidos han visto al menos alguna parte de algunos partidos en español. Cada partido del torneo ha estado disponible para los espectadores de Estados Unidos en inglés a través de Fox o FS1, en español a través de Telemundo o Universo, y hay opciones de streaming como Fox One o Peacock.

Entre las razones que suelen mencionar los telespectadores que han hablado con The Associated Press en los últimos días se encuentra la fascinación por el famoso grito de “¡goooooool!" del reconocido comentarista argentino Andrés Cantor. Telemundo no emite anuncios (a diferencia de Fox) durante las tan criticadas pausas para hidratarse. Las retransmisiones, según algunos, son más entretenidas. Y en otros casos, se trata de una decisión basada en el coste: Peacock, que incluye Telemundo, es más barato que Fox One.

El fútbol como idioma global, que trasciende un vocabulario limitado

Jackson Braunius, natural de Míchigan, vio un partido de Estados Unidos la semana pasada desde una mesa junto a la barra de un asador en Miami Lakes, Florida. Dijo que casi no habla español —“sé lo que es una cerveza“, señaló, mientras daba un golpecito a su vaso de cerveza—, pero no le molestó en absoluto verlo por Telemundo.

“Ya le he cogido el truco a esto. Cuando no hablan muy alto, no pasa nada. Cuando suben la voz, hay una oportunidad. Cuando hablan muy alto, probablemente va a ser gol”, explicó Braunius.

PUBLICIDAD

Argentine announcer Pablo Giralt had an all-time call for Messi’s equalizer 🗣️🔥



(Via @giraltpablo) pic.twitter.com/dgEbdTQkPY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2026

El cómico Trevor Noah organiza sesiones para ver el Mundial en YouTube. Ha empezado a emitir en español, y el tema de las pausas para hidratarse fue un factor muy importante en esa decisión.

“Estamos viendo a los jugadores en la cancha hablando de lo que está pasando. Se nota qué entrenador está más estresado. Algunos jugadores se dan palmadas en la espalda. Esto forma parte del juego”, dijo Noah. “Creo que cuando se interrumpe para poner anuncios, se pierde todo esto: se pierde el estrés, se pierde la alegría, la expectación. Así que, una vez más, mi enhorabuena a Telemundo: una retransmisión realmente, realmente increíble”.

Telemundo ha tomado nota de los elogios y ha agradecido a los angloparlantes —así como a Noah personalmente— por destacar su cobertura.

La buena noticia para todos es esta: parece que hay espectadores más que suficientes para repartir en este momento. Y el éxito de este torneo podría dar lugar a una guerra de ofertas por el Mundial de 2030, y algunos informes indican que los derechos de televisión en inglés y en español se agruparán en ese acuerdo. Ese no fue el caso en este Mundial.

Fox Sports informó de que el partido Bélgica-Estados Unidos del lunes por la noche alcanzó un pico de audiencia de unos 41 millones en un momento dado, lo que lo convirtió en “la retransmisión televisiva de fútbol más vista en la historia de Estados Unidos”, según indicó la cadena. En otras palabras, el último partido de Estados Unidos en este Mundial tuvo más espectadores que cualquier otro evento en este país desde el Super Bowl, con al menos 45 millones de espectadores, de media, entre Fox (33 millones) y Telemundo (unos 12 millones estimados). La última Super Bowl tuvo una media de unos 125 millones de espectadores, según datos de Nielsen.

PUBLICIDAD

Los angloparlantes se enganchan con Telemundo

William Kennedy, de Miami, está casado con una mujer colombiana, cuya lengua materna es el español. Dice que solo sabe lo suficiente de español como para poder pedir comida en los restaurantes. Y, aun así, suele ver los partidos del Mundial en Telemundo.

Si jugaba Colombia, en casa de los Kennedy se veía Telemundo. Si Colombia —que fue eliminada en la tanda de penaltis por Suiza el martes— no juega, Kennedy se da cuenta de que, por lo general, al final acaba viendo Telemundo de todos modos.

“Cuando los comentaristas estadounidenses narran el partido, no sé qué partido están viendo. De verdad que no”, dijo Kennedy. “Prefiero la emoción en español porque, básicamente, lo que pasa es que están hablando, y luego hablan muy, muy rápido, y luego suben el tono y tu cerebro simplemente dice: ‘Oh, algo está pasando’, aunque no sepa qué está pasando”.

Hallam —quien considera que el Mundial ha sido una forma estupenda de estrechar aún más la relación con sus alumnos hispanohablantes— no se convirtió en una gran aficionada al fútbol hasta hace unos años, cuando su hija decidió que quería jugar en una liga recreativa para niños de primaria. La liga necesitaba entrenadores, así que Hallam, literalmente, tomó prestado un libro de “entrenamiento para principiantes”y empezó a aprender el juego por su cuenta.

Siguió entrenando a su hija hasta el instituto. Ahora está enganchada al fútbol y a las retransmisiones en español, y tiene pensado seguir viéndolas, incluso cuando termine el Mundial.

“Es sencillamente muy reconfortante. Lo hemos disfrutado mucho y espero que podamos seguir así. En el próximo Mundial, ya lo veremos”, afirmó Hallam.

___

Lamy informó desde Indianápolis.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.