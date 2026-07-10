El Alamein, Egipto. Miles de aficionados acudieron a recibir a la selección nacional de Egipto a su regreso a casa el viernes, después de que su participación en el Mundial terminara con una derrota por 3-2 ante Argentina en la fase eliminatoria del torneo.

Las multitudes se congregaron en el aeropuerto de El Alamein, ondeando fotos de la estrella Mohamed Salah y sosteniendo pancartas en las que se celebraban los logros del equipo, mientras vitoreaban el regreso de los jugadores.

Egipto se clasificó por primera vez para los octavos de final del torneo tras vencer a Australia por 4-2 en la tanda de penaltis, con Salah a la cabeza.

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🚨 RECIBEN COMO HÉROES A LA SELECCIÓN DE EGIPTO EN CASA después del Robo de Argentina y la FIFA en el Mundial



Se han ganado el respeto del Mundo entero... pic.twitter.com/ZaxxCibg22 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 10, 2026

Se espera que los jugadores se reúnan el sábado con el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi, quien el martes agradeció al equipo, en un comunicado publicado en Facebook, “su honorable actuación y por haber logrado un hito sin precedentes en la historia del fútbol egipcio”.

Las emociones estaban a flor de piel en todo Egipto el martes, mientras los aficionados se reunían en cafeterías, hogares y plazas públicas para ver el partido contra Argentina, con banderas egipcias colgadas en balcones, escaparates y calles.

La Asociación Egipcia de Fútbol señaló el miércoles que está profundamente insatisfecha con el arbitraje del partido del martes y con las decisiones relacionadas con el vídeoarbitraje.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, y varios jugadores criticaron a los árbitros tras la racha de tres goles de Argentina en un lapso de 13 minutos, con la que logró una de las mayores remontadas de la historia de los Mundiales.

“Defender los derechos e intereses de la selección nacional de Egipto no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o considerarse secundario”, señaló la federación en un comunicado.

En una declaración emitida más tarde ese mismo miércoles, el responsable de arbitraje de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, Pierluigi Collina, afirmó que el debate sobre las decisiones forma parte naturalmente del fútbol, pero subrayó que “las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

“Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros del Mundial de la FIFA”, afirmó. “Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que den lugar a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

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Khaled informó desde El Cairo

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.