Los Cardinals y JJ Wetherholt han acordado un contrato de ocho años y 112.5 millones de dólares que entrará en vigor la próxima temporada y que garantiza los primeros años de posible agencia libre del segunda base novato.

Los Cardinals seleccionaron a Wetherholt, procedente de West Virginia, en el séptimo puesto general del draft amateur de 2024, y este avanzó a toda velocidad por su sistema de ligas menores. El jugador, de 23 años, debutó en las Grandes Ligas el día inaugural y, de cara al partido del viernes por la noche contra los Bravos de Atlanta, tenía un promedio de bateo de .267, con 13 jonrones y 36 carreras impulsadas, además de nueve bases robadas.

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Las métricas avanzadas también han calificado a Wetherholt como uno de los mejores segundos bases defensivos del béisbol esta temporada.

Este año cobra el salario mínimo de las Grandes Ligas, que asciende a 780,000 dólares.

La irrupción de Wetherholt en el centro de la zona interior de San Luis es una de las principales razones por las que el club ha sido una de las sorpresas de la primera mitad de la temporada. Los Cardenales tenían un balance de 48-44 y se encontraban a tres partidos de una plaza de comodín en la Liga Nacional al llegar al fin de semana.

Este acuerdo es uno de los primeros fichajes importantes de San Luis desde que se produjeron cambios significativos en la cúpula de la organización.

El pasado mes de septiembre, Chaim Bloom asumió el cargo de presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, en sustitución del veterano director general John Mozeliak. Posteriormente, el mes pasado, Bill DeWitt III asumió el cargo de director ejecutivo, aunque Bill DeWitt Jr. ha seguido como presidente del consejo y propietario principal, participando en asuntos relacionados con el béisbol y los negocios.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.