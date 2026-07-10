Argentina se encuentra sumida en un estado de absoluta euforia, algo totalmente justificado.

¿Quién no lo haría cuando marcas tres goles en 13 minutos para remontar un 2-0 en contra y seguir en la competición del Mundial?

Eso fue lo que Lionel Messi y sus compañeros consiguieron a mitad de semana al imponerse por 3-2 a Egipto en octavos de final, siguiendo la misma estela de sufrimiento que en la victoria por el mismo marcador contra Cabo Verde, otro rival africano, en la ronda anterior.

Los campeones han estado al límite en sus dos últimos partidos y han tenido que recurrir a hazañas épicas para salir airosos. Ganar así es emocionante, pero ya es hora de que la Albiceleste —o la “Infartoneta”— sea capaz de ofrecer un rendimiento completo y buenas jugadas de fútbol.

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🚨🇦🇷🇨🇭🇵🇹 | #URGENTE Los árbitros del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 serán todos portugueses: João Pinheiro será el juez principal, acompañado por Bruno Miguel Alves de Jesus y Luciano António Gomes Maia como asistentes.



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La última selección no europea que sigue en este Mundial se enfrentará el sábado a Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas City, en el último partido de cuartos de final de este torneo.

“Ha sido una experiencia increíble, de esas que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora”, declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni tras la victoria ante Egipto. “Argentina es esto; quien no es argentino no lo entiende. Cuando todo va bien, y cuando las cosas se complican, lo damos todo”.

Sobre el papel, parece un enfrentamiento desigual. Argentina lo tiene todo a su favor —es el equipo que aspira a ser el primero desde 1962 en revalidar el título— y cuenta con un Messi rodeado de otras estrellas como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Suiza, por el contrario, nunca ha logrado clasificarse para las semifinales de un Mundial. De hecho, la última vez que llegó a cuartos de final fue en el torneo que se celebró en su país en 1954, donde fue eliminada por Austria en esa fase.

Puede que sea un tópico, pero en el campo puede pasar cualquier cosa, algo que ha quedado patente con el calvario de las dos últimas eliminatorias.

“Sabemos que Argentina tiene muchísimas virtudes. Pocos mencionan las virtudes de Suiza”, afirmó el viernes el centrocampista y capitán Granit Xhaka. “Mañana se decidirá todo en el campo y vamos a demostrar de lo que somos capaces. Todo lo demás no tiene importancia”.

El ganador se enfrentará al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra el miércoles en Atlanta para disputarse el pase a la final.

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Dudas argentinas

Las dudas en torno a dos puestos concretos del equipo que surgieron al inicio del Mundial siguen sin resolverse: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Martínez o Álvarez en la delantera.

Frente a Egipto, Molina fue uno de los puntos más débiles. Con la entrada de Montiel, Argentina mejoró en la fase ofensiva por la derecha y se compenetró bien con Messi, quien se volcó en ese sector durante sus últimos y espectaculares 15 minutos para liderar la remontada. El lateral del River le dio la asistencia en el gol del 2-2.

Argentina Vs. Suiza

Mafalda Vs. Heidi

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En el caso de los delanteros centro, Álvarez fue titular ante los africanos, pero sigue sin marcar. Lautaro entró en buena forma en la segunda parte para formar pareja con el delantero del Atlético de Madrid. Sin embargo, ha sido una excepción porque el equipo iba perdiendo. Scaloni ha dicho en varias ocasiones que nunca los alineará juntos desde el principio porque el equipo podría desequilibrarse. Lautaro fue decisivo con un centro magistral para el remate de cabeza de Fernández que dio la victoria a los de Scaloni.

Argentina aún no ha alcanzado el nivel máximo que había demostrado en Catar, pero el seleccionador se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo ante Egipto. Reconoce que debe hacer ajustes, sobre todo en la fase de retroceso, pero todo apunta a que, al final, apostaría por los mismos once que lograron la épica victoria contra Egipto.

La otra cuestión por resolver es si Messi seguirá lanzando penaltis tras fallar dos en este Mundial. Lleva cuatro fallos, una cifra sin precedentes en la historia del torneo. Será el propio número 10 quien decida si lanza o no en caso de que se pite un penalti a favor contra Suiza; no será decisión del entrenador. Argentina cuenta con otros buenos lanzadores: Lautaro, Montiel y Leandro Paredes suelen lanzarlos en sus equipos con buena eficacia.

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¿Qué tiene Suiza?

La clave para los suizos es su defensa. El equipo de Murat Yakin apenas ha encajado tres goles en cinco partidos y viene de neutralizar a Luis Díaz y a Colombia durante un 0-0 de 120 minutos para salir triunfante en la tanda de penaltis.

Xhaka y Manuel Akanji se encargarán de marcarle, junto a Remo Freuler, Nico Elvedi y Gregor Kobel, este último uno de los mejores porteros de este Mundial.

Mientras que Argentina no tiene jugadores con problemas físicos, Suiza volverá a tener que prescindir de Johan Mazambi debido a una lesión en la rodilla. El centrocampista, de 20 años, marcó dos goles en la victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.

Las cifras de Argentina

Argentina no ha perdido ningún partido de la fase eliminatoria en un gran torneo desde que cayó ante Brasil en las semifinales de la Copa América de 2019, y lleva una racha de 11 partidos sin conocer la derrota en el Mundial, que se remonta a Catar. Ha marcado más de un gol en cada uno de esos encuentros.

Messi, autor de un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia en el Arrowhead, comparte con el francés Kylian Mbappé el primer puesto en la clasificación de goleadores con ocho tantos. El capitán, de 39 años, suma 21 goles —un récord absoluto— en su trayectoria en los Mundiales y también ha marcado al menos un gol en seis partidos consecutivos de la fase de eliminatorias.

Messi ya se ha enfrentado antes a Suiza en un partido de fase eliminatoria del Mundial. Eso ocurrió en los octavos de final de 2014, cuando Ángel Di María, tras una asistencia de «La Pulga», marcó en el minuto 117 para sentenciar la victoria por 1-0 en São Paulo.

Clima

Kansas City siempre ha sido conocida por el calor —con temperaturas que superan los 34 grados Celsius (94 °F) en el verano boreal— y por las tormentas. Sin embargo, la previsión para la noche del sábado es de 30 °C (86 °F) y hay pocas probabilidades de lluvia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.