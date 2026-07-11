Victor Wembanyama ha firmado el que será el contrato más lucrativo de la historia de los Spurs de San Antonio, una renovación de cinco años que podría superar los 250 millones de dólares si se ejerce la opción del jugador en la última temporada, según informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

Esta persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que ninguna de las partes había revelado las cifras económicas.

Los Spurs, que llegaron a las Finales de la NBA la temporada pasada gracias al pívot del All-NBA y elegido por unanimidad Jugador Defensivo del Año, anunciaron que Wembanyama había firmado, limitándose a indicar que ambas partes habían acordado “una ampliación de contrato por varios años”.

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It's official ✍️



We've signed @wemby to a multi-year contract extension! pic.twitter.com/SeSKtf7mlR — San Antonio Spurs (@spurs) July 10, 2026

“Familia de los Spurs, estoy aquí para quedarme”, escribió Wembanyama en las redes sociales el viernes. “Pase lo que pase”.

El acuerdo se ha cerrado con un descuento; Wembanyama podría haber aceptado un contrato que habría superado los 300 millones de dólares en cinco años, pero optó por una cantidad menor para ayudar a los Spurs a disponer de flexibilidad de cara al futuro con su núcleo de jóvenes jugadores y en previsión de los contratos a los que algunas de esas estrellas en ciernes tendrán derecho en los próximos años, según explicó esta persona.

Y ese era, en realidad, el único detalle que las partes tenían que negociar. Wembanyama, de 22 años, ya está considerado uno de los jugadores más dominantes del baloncesto, por lo que era obvio que los Spurs le ofrecerían una renovación. La única duda era si Wembanyama aceptaría un contrato que le reportara inicialmente el 25% del tope salarial, o si esperaría a ver si podía conseguir, desde el principio, el 30% de dicho tope.

ESPN fue el primero en dar la noticia del acuerdo.

Wembanyama ganará unos 16.8 millones de dólares la próxima temporada, la última según las condiciones de su contrato de novato. El nuevo contrato, recién firmado, entrará en vigor en la temporada 2027-28 y comenzará con un salario de unos 43.5 millones de dólares, que irá aumentando a partir de ahí. El pívot francés, de 7 pies y 4 pulgadas de altura, dispondría de una opción de 57.5 millones de dólares para la temporada 2031-32.

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Wembanyama fue el Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Oeste la temporada pasada, quedando en tercer lugar, por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, y Nikola Jokic, de Denver, en la votación general al MVP de la temporada, y ha liderado la liga en tapones por partido en las tres temporadas que lleva en la NBA hasta la fecha.

Esta última temporada promedió 25 puntos y 11.5 rebotes, lo que llevó al San Antonio a un balance de 62-20, al segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste y a clasificarse para las Finales de la NBA contra los New York Knicks. Los Spurs perdieron esa serie en cinco partidos.

“ Es doloroso. Es doloroso”, dijo Wembanyama unos minutos después de que terminara la final. “Pero no voy a huir de ello. Lo estoy utilizando como motivación... No me conformo con no ganar. Pero, como he dicho, esta es la mayor lección de mi vida. Como equipo, no hay mejor experiencia que la que acabamos de vivir”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.