El exfutbolista rumano Gabriel Mureșan murió tras ahogarse en un lago cercano al pueblo donde se desempeñaba como alcalde, informaron el jueves medios locales. Tenía 44 años.

La Federación Rumana de Fútbol confirmó el fallecimiento del mediocampista, quien disputó nueve partidos con la selección nacional, incluidos encuentros de las eliminatorias para la Copa del Mundo y la Eurocopa entre 2007 y 2011.

“La Federación Rumana de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos los que conocieron a Gabriel Mureșan”, expresó el organismo en un comunicado.

Por su parte, las autoridades del municipio de Apold señalaron en Facebook que Mureșan fue “un servidor dedicado de nuestra comunidad”. Se desempeñaba como alcalde de esa localidad desde 2020.

La etapa más exitosa de su carrera como futbolista fue con el Cluj, club con el que conquistó los títulos de la liga rumana en 2008, 2010 y 2012. Durante sus seis temporadas en el equipo también ganó tres copas nacionales.

En la Liga de Campeones de la UEFA, Mureșan disputó tres fases de grupos, enfrentándose a equipos como Chelsea, Manchester United y Roma.