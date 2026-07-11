Los Pescadores del Plata de Comerío y los Gigantes de Carolina salieron airosos este viernes en la primera jornada del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos comenzaron con buen paso sus respectivas series semifinales, pautadas para un máximo de siete encuentros.

El estelar lanzador zurdo Héctor Hernández ponchó a ocho en siete entradas para guiar a los Pescadores del Plata a una cómoda victoria 10-2 sobre los campeones defensores Mulos de Juncos, en el estadio Carlos Bonet de Comerío.

Hernández, quien mejoró su marca a 10-1 este año, permitió cinco hits y dos carreras para apuntarse el triunfo. En relevo lanzaron sin anotaciones Kelvin López y Maykol García.

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Comerío ostenta la mejor racha activa de la postemporada con cinco victorias consecutivas.

Kemuel Thomas es recibido tras marcar carrera. ( Doble A )

Aunque Juncos fue el primero en pisar el plato en la segunda entrada, los Pescadores del Plata respondieron de inmediato en el cierre del mismo episodio con un sólido cuadrangular de José Ortiz, productor de tres carreras. Además, Luis Fernando Colón remolcó tres anotaciones y pisó el plato en dos ocasiones en el desafío.

Las primeras seis carreras de Comerío fueron producidas ante los envíos del estelar derecho de los Mulos, Rubén Ramírez, quien cargó con la derrota.

Por su parte, los Gigantes fabricaron cuatro carreras en la parte alta de la décima entrada para vencer 7-3 a los Azucareros de Yabucoa en el estadio Néstor Morales de Humacao. Carolina ahora suma cuatro victorias consecutivas, las últimas dos frente a los Azucareros.

Con la pizarra empatada a tres carreras en el décimo episodio, Kemuel Thomas conectó un cuadrangular que rompió la igualdad y dio paso a tres anotaciones para los Gigantes. En el segundo episodio, Kevin Meléndez había sacudido un jonrón con un corredor en circulación. Por Yabucoa, Edwin Gómez respondió con un bambinazo solitario en la misma entrada.

El estelar derecho Héctor Quiñones lanzó 3.1 entradas en relevo para llevarse la victoria, con dos carreras permitidas, una de ellas inmerecida.

Quiñones salió de una situación complicada en el noveno episodio, luego de que Yabucoa empatara el juego a tres carreras. Con dos corredores en base, ponchó a Jan Hernández y Luis Pintor para cerrar la entrada sin mayores consecuencias.

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Entró a lanzar por el zurdo Gerald Barrios, quien fue recibido en la loma con un abrazo durante la primera entrada por su excompañero Cristian González, abridor de los Azucareros. Barrios formó parte de la franquicia de Yabucoa entre 2017 y 2021.

La derrota fue para el juvenil relevista Joan Román, quien permitió cuatro carreras y cinco hits.

Las series continuarán este sábado con Yabucoa en Carolina a las 7:30 p.m. y Comerío en Juncos a las 8:00 p.m.