Nueva York. Los precios de reventa de las entradas para el Mundial han bajado para los partidos de cuartos de final tras la eliminación de los coanfitriones, Estados Unidos y México, y la FIFA tiene a la venta cerca de 1,200 entradas para la final a 7,380 dólares.

La página web TickPick indicaba que el precio más bajo para el partido entre España y Bélgica del viernes en Inglewood (California) era de 1,381 dólares, frente a los 3,261 dólares que costaba antes de que Estados Unidos perdiera ante Bélgica en octavos de final.

El precio más bajo para el partido entre Inglaterra y Noruega, que se disputará el sábado en Miami Gardens (Florida), era de 2,049 dólares, frente a los 3,866 dólares que costaba antes de que Inglaterra derrotara a México y se clasificara para los cuartos de final. El precio más bajo para el partido entre Argentina y Suiza en Kansas City, Misuri, se situaba en 1,142 dólares, frente a los 2,381 dólares que costaba antes de los octavos de final.

PUBLICIDAD

El viernes, frente al SoFi Stadium, Jake van Baarsel contó que había comprado las entradas dos días antes. Este hombre de 65 años, natural de Riverside (California), explicó que, en un principio, no tenía pensado asistir porque sabía que los precios de las entradas eran muy elevados. Pero cuando su hijo le llamó para decirle que había conseguido entradas a un precio más bajo, decidió pagar 1,000 dólares por cada una de las dos entradas para compartir ese momento con su nieto de 13 años.

“Es una de esas cosas… Es algo que nos deja un recuerdo imborrable a mi nieto y a mí“, dijo. “¿Cuánto dinero se le pone a un recuerdo?

“Pues sí, es caro para ser un juego, pero nos lo pasamos bien”.

Otras personas que compraron las entradas con bastante antelación al partido de cuartos de final del viernes pagaron mucho más.

Lisandro Pineda, de 70 años, de East Los Ángeles, afirmó que pagó unos 2,200 dólares hace un mes.

“El precio era demasiado alto, creo, pero es una reventa, ya sabes”, dijo. “No quería quedarme fuera. Nunca he estado en un Mundial. No fui al que se celebró aquí antes. Así que pensé: tengo el dinero, tengo tiempo, qué más da, voy a comprar la entrada, y aquí estamos”.

Kourosh Modarress, de 68 años y residente en Los Ángeles, afirmó que su familia compró entradas VIP a 7,000 dólares cada una tras no haber conseguido otras entradas en una de las rondas de venta de la FIFA.

PUBLICIDAD

“Creo que es un auténtico atraco”, dijo.

La FIFA puso a la venta el viernes unas 1,200 entradas de categoría dos, a un precio de 7,380 dólares, para la final del Mundial que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La página web de venta de entradas de última hora del organismo rector, que en algunos momentos había indicado que las entradas para el partido estaban agotadas, tenía 1,178 localidades disponibles repartidas en cinco secciones de la grada superior a lo largo de las líneas de banda: 282 en la sección 344, 299 en la sección 343, 139 en la sección 335, 443 en la sección 334 y 15 en la sección 333.

La FIFA también ponía a la venta 68 entradas de primera categoría en la grada inferior, a precios que oscilaban entre los 19,995 y los 32,970 dólares, y aún disponía de entradas VIP en las secciones “Trophy Lounge” y “Trophy Lounge+”, con un precio de 34,500 y 32,500 dólares, respectivamente, con comida y bebida incluidas.

El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los motivos por los que se habían puesto a la venta entradas adicionales.

Las entradas de segunda mano para la final estaban disponibles en el mercado de la FIFA a precios que oscilaban entre los 7,440,50 y los 11,499,998.85 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.