Bristol, Connecticut. ESPN anunció que su transmisión del Super Bowl 61 también estará disponible en streaming a través de Disney+.

Disney+ emitirá la transmisión de ESPN/ABC, así como la transmisión en español de ESPN Deportes para Estados Unidos. El Super Bowl se ha televisado en español en EE.UU. desde 2014.

Disney+ también transmitirá el partido en 55 mercados internacionales, incluidos América Latina, Brasil, el Caribe, Sudáfrica y Australia/Nueva Zelanda.

La señal de ESPN también se emitirá en más de 130 países y territorios a través de plataformas lineales.

Asimismo, Disney+ transmitirá dos partidos de “Monday Night Football” esta temporada: el encuentro de Dallas contra Filadelfia el 26 de octubre y otro partido posterior aún por anunciar.

Esta será la primera vez que ESPN produzca y emita el Super Bowl, mientras que el gran partido también se transmitirá por ABC por primera vez desde 2006.

Walt Disney Company anunció en agosto que ya se ha vendido todo el inventario publicitario para el partido.