¡Otras más pa’ la colección! El cantante Bad Bunny y su Halftime Show del Super Bowl conquistaron hoy, sábado, sus primeros tres premios Emmy.

El espectáculo de medio tiempo, patrocinado por Apple Music y producido por Roc Nation junto a Rimas, salió victorioso en tres de las nueve nominaciones que recibió a principios de julio por parte de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense.

Los reconocimientos obtenidos corresponden a:

Mejor Dirección Musical: Miguel Gandelman

Miguel Gandelman Mejor Coreografía para Programación de Variedad o Telerrealidad: Charm La’Donna y Karina Ortiz

Charm La’Donna y Karina Ortiz Mejor Mezcla de Sonido para una Serie o Especial de Variedades: Thomas Holmes, Pablo Munguía, Alex Guessard, Dave Natale, Tom Pesa y Christian Schrader.

El espectáculo de medio tiempo, que reunió a 128.2 millones de espectadores en televisión —convirtiéndose en el cuarto más visto de la historia— y superó los 4,000 millones de reproducciones globales en 24 horas, hizo historia al tratarse del primer show liderado por un solista latino presentado casi en su totalidad en español.

PUBLICIDAD

La puesta en escena también generó auge al contar con apariciones especiales de megaestrellas como Lady Gaga, Ricky Martin, así como Karol G, Cardi B y Pedro Pascal desde “La Casita”.

Los premios se entregaron durante la primera noche de los Creative Arts Emmys, jornada enfocada en categorías de programas de variedad, “reality shows” y producciones de no ficción, junto a diversos renglones técnicos.

La segunda gala de los Creative Arts, que será mañana, 6 de septiembre, abarcará las categorías técnicas de series dramáticas, comedias y miniseries, además de galardones a interpretación, dirección y guion.

Por su parte, la ceremonia principal de los Primetime Emmys será televisada el próximo lunes, 14 de septiembre, noche en la que la Academia revelará a los ganadores de las 19 categorías estelares restantes.