La presentación del astro puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl pasó a la historia como una de las que más apropió la encomienda de llevar más que solo música. En un espectáculo de solo 14 minutos hizo prevalecer mensajes sobre abrazar –y respetar- la identidad latina, exponer varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico, promover el peso de trabajar por los sueños, enaltecer el folclor y el sentido de fiesta de sus raíces, y por supuesto, dejar claro lo que es llevar el amor patrio dondequiera que esté.

Se impuso con el español en un encuentro dominado por el idioma inglés, lo que no se interpuso para ser aplaudido. No había que hablarlo para comprender su voz. El alcance de su propósito fue claro para muchos. Tanto lo logró, que horas después, todavía se habla del evento y numerosos artistas han elogiado su labor como un eco de su gesta. Esto incluye artistas como Adam Sandler, Michael Keaton y la propia Lady Gaga, quienes se incluyen en esa muestra que se dejó llevar por el ritmo por encima de las letras.

A su vez, figuras de trascendencia de en el mercado hispano como Gilberto Santa Rosa, Rosalía y René Pérez manifestaron su orgullo.

En una reacción para el medio Entertainment Tonight, Adam Sandler manifestó su admiración sobre el boricua. “Benito estuvo increíble. Suelto. Feliz. Hizo a todos extáticos. Lo amé. Felicitacione al Conejo. Es un gran ser humano. Asombroso”.

El famoso actor Michael Keaton publicó en sus redes sociales estar a gusto con la presentación. “De una producción – Bad Bunny 1- críticos inteligentes cero”, publicó. “Bad B? ¡genial!!! ¡Él ganó! Y él “lo consigue”, agregó.

El comediante Ben Stiller publicó en la red X: “Increíble Half time show Bad Bunny”.

El famoso cantante y actor Nick Jonas publicó su reacción en sus historias de Instagram, junto con una foto de la presentación en su televisor. “Una auténtica estrella del pop. ¡Lo arrasó todo @badbunnypr!”.

El legendario cantante de rock John Mellencamp expresó en sus redes: “No sé qué dice Bad Bunny, pero sí sé que él defiende a Puerto Rico y yo lo defiendo a él. Su espectáculo de medio tiempo fue genial”.

En los medios también se publicaron videos del actor Josh Hutcherson, conocido por su papel en la saga “The Hunger Games”, cantando y bailando al ritmo de la música de Bad Bunny.

La cantautora Lady Gaga, quien tuvo su interpretación en la presentación de Bad Bunny, reveló su complacencia de ser integrada en la velada. “Fue un gran honor para mí formar parte del espectáculo de medio tiempo de Benito. Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.

Ricky Martin, quien se sumó al show para interpretar unas estrofas de la emotiva canción “Lo que le pasó a Hawaii”, confesó sentirse emocionado por la experiencia. “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo”.

El salsero Gilberto Santa Rosa también escribió unas palabras de elogio para el Conejo. “¡Felicidades Benito! @badbunnypr Insuperable tu presentación!!! Gracias por hacernos quedar bien a todos los latinos y demostrarle a los detractores que lo que nos une debe ser siempre más fuerte que lo que nos separa... y que sin duda alguna “PR es Otra Cosa”... Camínalo!!!”.

René Pérez, también conocido como Residente, compartió una publicación en sus redes sociales con el mensaje “Orgulloso de ti x100pre”.

La cantante española Rosalía le expresó a través de sus historias de Instagram: “Felicidades leyenda”.

Kacey Musgraves, cantante pop-country, publicó en la red X: “Bueno, eso me hizo sentir más orgullosamente estadounidense que cualquier cosa que haya hecho Kid Rock”. Sus expresiones hacen referencia al festival alternativo liderado por el cantante Kid Rock, que realizó de manera simultánea al espectáculo de Bad Bunny. Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett también actuaron durante el evento organizado por la asociación conservadora “Turning Point USA”, simpatizantes del presidente Donald Trump.

El cantautor Luis Fonsi confesó en sus redes sociales sentirse conmovido con la actuación del vegabajeño. “Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino, nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré. Hoy el Superbowl lo ganaste tú, nosotros contigo y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Que orgullo boricua. We’re América together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. GRACIAS”.

Con su gesta, Benito Antonio Martínez Ocasio logró no solo reiteró su sitial en la escena de la música, sino también su intención de ser una voz en tratar temas de la diáspora y los inmigrantes.