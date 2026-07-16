Atlanta. Inglaterra defendía patas arribas su ventaja 1-0 al irse extinguiendo los minutos en las semifinales del Mundial. El entrenador Thomas Tuchel hizo cambios en la alineación: la estrategia era levantar un muro frente al arco.

Argentina y Lionel Messi simplemente lo derribaron a punta de goles.

Inglaterra ganaba por la mínima en los últimos minutos del segundo tiempo, pero el campeón defensor le dio la vuelta al marcador con dos magistrales asistencias de Messi, primero para el gol de Enzo Fernández a los 85 minutos y luego para Lautaro Martínez en el segundo minuto del tiempo añadido. Argentina cantó victoria 2-1 y accendió a la final del Mundial contra España.

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⚽ ¡TUCHEL ASEGURA QUE PUDIERON MEJORAR! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



💪🏻 El estratega de Inglaterra reconoció que no tuvieron la mejor posesión del balón y que después del gol fueron demasiado pasivos, no pudieron mantener el nivel al momento de cubrir y deben mejorar esas cosas. 🤯



¿Podrá llevarse el… pic.twitter.com/2MmdSC9PpL — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 15, 2026

Las decisiones tácticas de Tuchel en uno de los duelos más trascendentales de una de las rivalidades más picantes del fútbol probablemente serán examinadas y cuestionadas durante años. Inglaterra dejó pasar su oportunidad de volver a la final del Mundial por primera vez desde 1966.

“Ganaron cada balón por arriba. Siguieron centrando y centrando. Así que pasamos a una línea de cinco atrás para cerrar los espacios por dentro y ser más fuertes en el juego aéreo”, explicó Tuchel.

“Justo después de nuestro gol, sin hacer sustituciones, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones. Así que intentamos ayudar”, señaló Tuchel. “Pero, por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador. Y… si no sale bien, es fácil decir que estuvo mal”.

Los movimientos de ajedrez de Tuchel simplemente no pudieron contener a Messi, el hombre orquesta de los ataques de Argentina.

La derrota de Inglaterra marcó apenas la segunda vez en este siglo que el equipo que anotó primero en un partido de semifinales del Mundial no llegó a la final, según Opta. El otro equipo también fue Inglaterra, en 2018 contra Croacia.

Inglaterra se puso en ventaja con el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos. Pero Argentina cambió de inmediato la dinámica al volcarse con todo sobre la defensa inglesa.

Para proteger la ventaja, Inglaterra se replegó cada vez más cerca de su propio arco, con la esperanza de poner el tipo de muro impenetrable que tuvo cuando resistió para vencer a México en los octavos de final pese a quedarse con 10 jugadores.

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Tuchel sustituyó al defensor Reece James por Dan Burn, y al mediocampista Declan Rice por el defensor Nico O’Reilly a los 82 minutos.

“Jugamos un buen partido durante la gran mayoría. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, pareció que simplemente intentamos aguantar, y a este nivel eso no es suficiente”, afirmó el delantero inglés Harry Kane. “Destrozado, destrozado. Porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí”.

11 Fotos Lionel Messi y la Albiceleste clasificaron a la final del Mundial con otra inolvidable victoria definida en los minutos finales.

Fernández anotó apenas tres minutos después de las sustituciones de Inglaterra, con un preciso derechazo desde justo fuera del área. Messi armó la jugada con un pase al pie de su compañero y los defensores ingleses no lograron encimarlo antes de que sacara el disparo, que hizo comba y pasó junto al arquero Jordan Pickford, quien se lanzó en vano.

Argentina siguió atacando y el muro de Inglaterra siguió desmoronándose. Alexis Mac Allister estrelló un balón en el travesaño antes de que Martínez finalmente lo sentenciara con un potente cabezazo a corta distancia, cuando los defensores ingleses lo perdieron en un centro de Messi.

“Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos y después no daban más. Encontraron el gol y se metieron atrás. Eso nos generó más tranquilidad para mover la pelota y ensanchar la cancha”, dijo Lautaro.