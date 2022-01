Un disc jockey en Argentina ha recibido amenazas de muerte por medio de diversos mensajes en redes sociales por ser identificado por muchos como la persona que ha contagiado ha con COVID-19 al astro del fútbol Lionel Messi.

Messi y otros tres miembros del club Paris Saint-Germain fueron confirmados el domingo como positivos al virus. Messi había estado celebrando las vacaciones en su natal Rosario, Argentina. Allí tuvo contacto con el DJ Fer Palacio, quien fue fotografiado con Messi el 27 de diciembre.

Tras la información del Paris Saint-Germain, Fer Palacio comenzó a recibir la furia de muchos acusándolo de infectar a Messi. A raíz de esto el DJ colocó un video en su historia de Instagram negando ser el vínculo entre Messi y el virus.

“Estoy (en tendencia) en Twitter porque Messi dio positivo por COVID-19. Ellos (dicen) que lo infecté”, dijo el DJ de 31 años en español. “Incluso me han llamado ‘asesino’. Tengo muchos mensajes (directos) muy malos. Ayer me hicieron la prueba porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID-19″.

Fer Palacio también publicó sus resultados negativos de la prueba COVID-19 (bajo su nombre oficial Fernando Palacio) en las redes sociales.