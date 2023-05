El potro nativo Bastián amaneció bien hoy lunes, luego de ganar con un duro desempeño el Derby Puertorriqueño el domingo, y su propietario también amaneció motivado pero celoso al abordar la proyección de su animal para completar la Triple Corona boricua.

Bastián, con tres carreras previas de experiencia y yendo a su primera carrera de una milla de distancia, ganó el domingo de punta a punta el Derby sobre la pista de Camarero y frente a otros siete ejemplares, entre los que se encontraban Comentador, Don Cheo, Petrolero y Rey Yair, quienes ya habían ido a esa distancia en carreras previas.

El potro salió saludable su de su desempeño el domingo, dijo entonces su entrenador, José Dan Vélez, y este lunes amaneció igual de salud, dijo su propietario y criador Joseán López, de JAL Racing.

“Amaneció muy bien, comiendo”, dijo López al señalar que no aparentan existir síntomas de salud tras la prueba.

La conexión ganadora de Bastián: el dueño y criador Josean López, el jinete Juan Carlos Díaz y el entrenador José Dan Vélez posan de izquierda a derecha con el trofeo del Derby Puertorriqueño.

Bastián corrió duro el domingo para lograr su primer clásico. Un potro de velocidad, Bastián fraccionó 24.75 segundos para los 400 metros, 48.77 para los 800, lo que es promedio para esa distancia.

Pero marcó el paso en toda la carrera y tuvo a Comentador presionándolo por la parte de afuera desde la recta de las cuadras hasta la última curva, lo que le llevó cronometrar un competitivo 1 minutos con 12.93 segundos para la milla, esto bajo la monta de Juan Carlos Díaz.

El potro se cansó en los metros finales luego de la milla y tuvo que resistir el empuje de Don Cheo y Rey Yair, quienes le llegaron a medio cuerpo en la meta. Don Cheo, quien fue el Dosañero del 2022 de Camarero, llegó segundo por análisis de foto sobre Rey Yair.

Bastián dominó la carrera de principio a fin.

Con un esfuerzo tan grande, Bastian recibirá un merecido descanso para que el entrenador y su dueño lo observen sobre posibles secuelas de la carrera y decidan si inscriben al ejemplar para la segunda pata de la Triple Corona, la Copa Gobernadores en junio.

“Fue una carrera durísima. Su primera en la milla y la pista estaba lenta, lo que le exige un esfuerzo mayor. Y es un caballo difícil de controlar. Al final se cansó un poco, pero se recuperó rápido. Se le va a dar unos días de descanso y lo seguiremos evaluando y de ahí se decide cuál es el entrenamiento adecuado si vamos a correr la segunda pata”, dijo López.

Bastián había sacado cuerpos de ventaja en la recta final y se desgastó en los metros finales, aunque llegó primero.

La Copa Gobernadores tiene 100 metros más de distancia en comparación con el Derby Puertorriqueño, que se corrió a 1,700 metros o 1 1/16 de milla.

López confía que, si Bastián es inscrito para la Copa Gobernadores, tendrá la estámina para superar esa distancia y anotarse la segunda pata.

“Todo depende de él, de cuanto se deje relajar, que se dejó al principicio de la carrera el domingo aunque luego regresó a su ritmo. Pero va madurando y es posible que se retenga un poco más. Y si la pista está rápida no le veo más inconvenientes a eso. Si no se lo ganaron ayer, que iba a su primera milla y que la pista estaba lenta, no se lo ganan en la próxima”, dijo López.