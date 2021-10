El jinete Irad Ortiz, hijo, ganador de dos de los últimos tres Clásicos del Caribe, montará al ejemplar panameño Duggan en el Clásico del Caribe 2021, confirmó el propio jinete por medio de sus redes sociales.

“El domingo voy a estar allá. Ellos me querían y les dije que sí“, dijo el destacado jinete boricua, quien está montado en Belmont Park en Nueva York, y señalando a los propietarios del potro panameño que es entrenado por Roberto Arango.

El Clásico se celebrará el domingo, 5 de diciembre, en el hipódromo Camarero.

Duggan es un caballo que ha ganado tres carreras en seis participaciones. Ganó este año las últimas dos patas de la Triple Corona panameña, siendo la primera por descalificación, informó el oficial de prensa de la Serie Hípica del Caribe, el boricua Joe Bruno.

Ortiz agregó que también tienen un compromiso con el caballo venezolano Strength Mask en la Copa Velocidad que es una de las seis pruebas clásicas de la Serie Hípica de Caribe que encabeza el Clásico. El trujillano dijo que está por confirmar otros compromisos en la Serie, que inicia el sábado, 4 de diciembre.

“Ese caballo Strength Mask me gusta bastante”, dijo Ortiz sobre el caballo entrenado por Carlos Álvarez que ganó este año el clásico venezolano My Own Business con fraccionales de 23.5 y 46.1 segundos en 1,200 metros.

“Hasta ahora estoy el domingo. Vamos a ver el sábado”, escribió Ortiz dejando en suspenso otras posibles montas en la Serie Hípica.

Otros destacados jinetes que vienen a Canóvanas a montar en la Serie Hípica lo son el panameño Luis Sáez, ganador este año del Belmont Stakes y jinete de uno de los mejores caballos de la temporada estadounidense, Essential Quality, y el venezolano Emisael Jaramillo, quien ha ganado cinco veces el Clásico del Caribe.

Puerto Rico también presentará a sus principales jinetes activos en Camarero, como Edwin Castro, quien tiene al triplecoronado boricua Consultor, que está nominado para el Clásico del Caribe y la Copa Velocidad.

Edwin Castro celebra su victoria sobre Consolador que convirtió al jinete en un tres veces triple coronado. ( Cortesía/Carlos Manchego )

Ortiz ganó el Clásico del Caribe del 2017 y 2018 con ejemplares mexicanos Jala Jala y Kukulkan, respectivamente. Ambos eventos se celebraron en el hipódromo Gulfstream Park de Miami.

En su historia en la Serie Hípica, Ortíz hijo acumula además tres victorias en la Copa Confraternidad con el boricua Arquitecto (2016), Jala Jala (2018) y Kukulkán (2019), así como tres triunfos en la Copa Invitacional de Importados con los ejemplares de Panamá, Salustio (2016) y Coltimus Prime (2017), así como el representante de Puerto Rico. Mishegas, en 2018, detalló un comunicado de la Serie Hípica.

Será su primera aparición en la Serie Hípica en Puerto Rico desde el 2016.

“No se hizo la Serie en el 2020 y va a haber bastante emoción. Y vamos a ir bastantes jinetes de allá, lo que le gusta a la gente”, dijo el tres veces corrido premio Eclipse como el jinete más destacado de la hípica de Norteamérica.