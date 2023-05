El favorecido Forte (3-1) saldrá por el puesto 15 con el destacado Irad Ortiz sobre su lomo en el Kentucky Derby de este sábado, mientras que el candidato Practical Move (10-1) con Ramón Vázquez partirá por el 10 y el también candidato Hit Show (30-1) con Manuel Franco recibieron la valla en el sorteo de puestos de este lunes para el gran evento del hipismo estadounidense.

Cinco jinetes boricuas tienen montas entre los 20 caballos del Derby luego de que se confirmara este lunes la monta de José Luis Ortiz a bordo del candidato Kingsbarns (12-1), que saldrá por el puesto 6 del arrancadero del hipódromo Churchill Downs.

El quinto boricua lo es el cuatro veces ganador del Derby, John Velázquez, quien montará al desfavorecido Reincarnate desde el puesto 7.

Post Positions for the Kentucky Derby pic.twitter.com/leSFQnnPsE — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 1, 2023

Un sexto jinete boricua, Jorge Vargas, hijo, tiene una monta en el Kentucky Oaks, que es la versión para potrancas del Derby y que se corre el viernes en Churchill Downs.

El puesto 15 por donde Irad Ortiz comenzará a montar al favorecido Forte tendrá por dentro, en el puesto 14, al tercer candidato del evento, Angel of Empire (8-1), que, como Forte, también es entrenado por Todd Pletcher.

Forte fue el premio Eclipse 2022 en la categoría de dosañeros y ha ganado en su carrera cuatro clásicos de Grado 1, todos con Ortiz a bordo. Viene de ganar el Florida Derby en abril.

El segundo candidato es Tapit Trice (5-1), quien saldrá por el quinto puesto.

De los primeros primeros siete candidatos en el Derby, tres tienen montas de boricuas.

Además de Forte con Irad Ortiz, Vázquez lleva al cuarto candidato Practical Move, mientras José Ortiz lleva al quinto candidato Kingsbarns, que es el único potro invicto (3-3) entre los participantes. Kingsbarns ganó el Louisiana Derby en abril. También es entrenado por Pletcher.

Además de Vargas, otros tres boricuas también tiene montas en el Oaks. Vargas montará a Promiseher America; Vázquez llevará a And Tell Me Nolies; Velázquez llevará a Affirmative Lady; e Irad Ortiz a Gambling Girl.