Los destacados hermanos jinetes de Trujillo Alto, Irad y José Luis Ortiz se combinaron para ganar siete carreras este domingo en el hipódromo La Rinconada de Venezuela, incluyendo cinco clásicos de la Serie Hípica del Caribe.

El nativo boricua El Salsero finalizó cuarto en la Copa Confraternidad, que fue la segunda prueba más importante de la Serie Hípica. Otro nativo boricua, el retirado Arquitecto, fue exaltado este domingo en Venezuela al Salón de la Fama del Caribe.

Ambos hermanos jinetes lloraron de emoción cuando regresaban con sus caballos ganadores por las tribunas llenas de fanáticos en La Rinconada.

“Crecí viendo las carreras del Clásico del Caribe, que para nosotros es el Kentucky Derby. Eso me inspiró a mí a querer ser alguien en esta profesión y, en verdad, de la manera en que Venezuela apoya el hipismo es increíble. Gracias nuevamente por todo el amor que me han dado. La manera en que el público gritaba desde las gradas es increíble. No lo esperaba y llegaron a mis sentimientos”, dijo Irad en la transmisión de televisión de las carreras.

De los siete triunfos, cuatro fueron de Irad, quien es el claro favorito para llevarse el premio Eclipse del 2022 en la hípica estadounidense.

Pero José Luis se llevó la más importante de las siete victorias al ganar la Copa Confraternidad de $200,000 sobre el ejemplar Venezolano El de Froix, que compitió en el Copa Confraternidad 2021 en la Serie Hípica del Caribe en el hipódromo Camarero en Canóvanas.

El de Froix ganó por photo finish al representante de México, El Santo, que, de hecho, había ganado la Copa Confraternidad 2021 en Camarero.

“Es un sueño hecho realidad. La Copa Confraternidad es fuerte. Es de los caballo maduros, de los duros, y ganar esta carrera es especial”, dijo José Luis en la transmisión de televisión. “El caballo partió bien y lo traté de dejar afuera lo más posible. Lo dejé tranquilo. Cuando llegamos a los 1,000 metros empecé a buscarlo y el caballo me venía respondiendo excelentemente”.

José Luis también consiguió una victoria en la Copa Velocidad con el ejemplar venezolano Futuro.

Ortiz consiguió victorias en los clásicos Copa Dama del Caribe con la potranca venezolana Philomena, así como en la Copa Invitacional de Importados con el venezolano Templario, y en la Copa Confraternidad para yeguas con Sharapova.

Irad elevó su cantidad de victorias en la Serie Hípica a 12, lo que le coloca en segundo lugar en la historia de este evento que celebró en Venezuela su edición 56. El líder es el activo venezolano Emisael Jaramillo con 15.

“Es un significado increíble. Me siento muy bien con el trato que nos han dado. Es un sueño hecho realidad llegar aquí, más aún obteniendo victorias de la Serie Hípica que nosotros crecimos viendo. ¡Esto es para el pueblo de Venezuela. Gracias!”, exclamó José Luis señalando al público en las gradas.

Los hermanos montaron en el Clásico del Caribe, que fue la prueba más importante de este domingo en La Rinconada. Ambos montaron a ejemplares venezolanos, pero ninguno figuró en los primeros puestos. El Clásico fue ganado por el potro mexicano Iniesta.

Puerto Rico no presentó caballos en el Clásico del Caribe por primera vez en 56 años de la carrera. La hípica boricua decidió no viajar a Venezuela siguiendo la recomendación del gobierno de Estados Unidos, que sugiere a sus ciudadanos evitar viajes a ese país por falta de garantías en la seguridad. Solamente dos dueños de caballo boricuas llevaron a un total de tres ejemplares, entre los que se destaca El Salsero.