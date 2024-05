El jinete boricua Jaime Torres, quien produjo una de las mejores noticias en el programa del Kentucky Derby hace dos semanas, tendrá la monta en el Preakness del mismo potro que le dio exposición en el Derby.

El destacado jinete boricua Irad Ortiz también tiene una monta en la prueba, que se corre este sábado en el hipódromo Pimlico de Baltimore y que representa la segunda pata de la Triple Corona estadounidense.

Torres montará en el Preakness a Seize the Grey, el potro con que ganó el clásico Pat Day Mile que se corrió en el sábado del Derby. El potro es entrenado por el legendario D. Wayne Lukas.

Será la primera monta para Torres en una carrera de la Triple Corona.

“Montó muy bien en el clásico Pat Day Mile. No hay razón para cambiar de jinete,” dijo Lukas en la página web hípica, Paulick Report. “Le doy oportunidades a los jóvenes, si tienen talento. A esos que parece que tienen futuro, les doy oportunidad sobre mis caballos. Uno no se puede dejar llevar por el corazón. Hay que tomar decisiones de negocio. Me siento cómodo con Jaime con mi caballo. Es mentalmente estable. No creo que las emociones lo embarguen.”

JAIME TORRES @jaimetorresjcky 🇵🇷 gana su primer clásico de Grado al llevar a la victoria a SEIZE THE GRAY en el Pat Day Mile Stakes G2 y comparte más detalles de esta victoria con Carlos Morales desde el círculo de ganadores de Churchill Downs pic.twitter.com/w58BsSWyu3 — Agentes305 (@agentes305) May 4, 2024

Alto de estatura, Torres es egresado de la Clase 2021 de la afamada Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón. Pero nunca montó en Camarero.

Debutó en Estados Unidos en el 2022 y logró 22 victorias en hipódromos como Gulfstream Park en Miami. En el 2023 saltó a 100 primeros lugares y sobre $5 millones en dinero producido por sus montas. Este año tiene 32 primeros lugares.

Seige de Grey, nombre que hace referencia al color gris del potro, saldrá por el puesto 6. No corrió en el Derby porque no acumuló los puntos suficientes para clasificar. Es un contendiente 15-1 en las apuestas para el Preakness.

Mientras, Ortiz va en busca de su primer Preakness a bordo de Uncle Heavy, que es un desfavorecido 20-1.

Uncle Heavy tiene tres primeros lugares en cinco presentaciones, incluyendo una victoria de Grado 3 en el Whiters Stakes en febrero en Aqueduct. Viene de un desilucionante quinto lugar en el Wood Memorial, que es de Grado 2.

Será la primera vez que Ortiz lo monte para el entrenador Robert E. Reid, hijo.