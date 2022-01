El retirado jinete Jesús Guadalupe reza para que no se le pegue la fiebre a montar nuevamente.

A los 71 años, el Guadalupe tendrá una monta en el programa de este sábado en el hipódromo Camarero como parte, solamente, según dice, de una meta familiar que espera cumplir antes de enganchar para siempre las sedas.

“Voy a montar el sábado y, de ahí, veré a ver qué pasa”, dijo sobre la noticia primero publicada en Facebook por Estudio Hípico de Joe Bruno. “Dios quiera y no se me pegue la fiebre”.

Guadalupe montará a Magic Victory en la segunda carrera del sábado. Es un importado entrenado por el destacado Ramón Morales que hará en el 2022 su segunda participación. Tiene estadísticas 9-0-0-0.

Guadalupe dijo que está en perfecta salud para montar. Está en 115 libras y trabaja diariamente caballos en la cuadra de Morales, quien es el entrenador de Tamborero, el ganador del Clásico del Caribe 2021.

“Si no me creo que puedo montar, no lo estuviese haciendo”, dijo Guadalupe, quien estuvo activo hasta el 2016, cuando estableció un récord como el jinete de mayor edad (65) en ganar una prueba en Camarero, según el compilador de la hípica boricua, Héctor Cotto.

Aunque son casos contados, no es raro ver jinetes mayores de edad montando. Puerto Rico tiene activo en Estados Unidos, por ejemplo, al veterano José Ferrer, quien cumple 58 años en marzo.

Jesús Guadalupe dejó de montar en el 2016, pero se ha mantenido trabajando caballos desde entonces. ( Suministrada )

Guadalupe, por su parte, espera que la fiebre no se le pegue porque su meta al regresar solamente es una: entrar al círculo de ganadores junto a su hijo Jesús Daniel, quien es dueño de caballos, y retratarse para la posteridad.

“Mi hijo iba conmigo al hipódromo y quería ser jockey. Pero a los 14 años se estiró (en estatura) y le dije que no lo iban a coger en la escuela (vocacional Agustín Mercado Reverón). Y me dijo que iba a ser entonces dueño de caballos. Estudió. Se hizo abogado y ha comprado unos caballos de reclamo”, narró Guadalupe.

“Lo cogimos en serio y le dije ‘me voy a retratar contigo’ en el círculo de ganador. Eso sería otro récord”, agregó Guadalupe, quien es también padre de la relacionista público y oficial de medios de MDR Sports Management, la compañía de representación de peloteros del boricua Melvin Román, además de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional.

De hecho, los Guadalupe ya tienen programado hacer conexión en febrero, en una oportunidad para entrar ganadores al círculo para retratarse.

El jinete Guadalupe dijo que en el programa el 17 de febrero montará un caballo de su hijo, propietario de Destiny Racing. El caballo que montaría se llama Point Winner, quien también es entrenado por Morales.

“Ese sí tiene chance”, dijo Guadalupe sobre Point Winner, un reclamo que corrió bien en su última participación el 6 de enero.

Destiny Racing ha presentado sobre 24 caballos desde el 2021. Tiene dos presentaciones este año con un segundo lugar, informó Cotto.

Guadalupe ha obtenido 499 victorias en su carrera en 4,838 montas, informó Cotto.