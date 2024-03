Fierceness, el potro que fue el campeón dosañero en la temporada 2023 de Estados Unidos, recuperó su condición de contendiente para el Kentucky Derby al dar una impresionante demostración el sábado con el boricua John Velázquez a bordo en el Florida Derby, en el que el entrenador puertorriqueño Eniel Cordero y su potro Le Dom Bro no tuvieron una buena demostración y estarán fuera del escenario del Derby, con toda probabilidad.

Fierceness dejó a todos sus rivales atrás en el Florida Derby, que se corrió el sábado en el hipódromo Gulfstream Park de Miami a 1/18 de milla, y clasificó al Kentucky Derby con los puntos que acumuló (136) en la prueba y se reestableció como uno de los favoritos para ganar la Carrera de las Rosas este 4 de mayo en el óvalo de Churchill Downs.

“Fue bastante fácil. Es lo que esperaba la última vez que lo corrimos”, dijo Velázquez a Horse Racing Nation. “Había estado trabajando muy bien. Arrancó bien y lo dejé que hiciera su carrera. Dejé que vinieran por él y dominó la carrera de principio a fin. Cuando estábamos en la recta lejana, entrando en la segunda curva, el potro se animó y lo dejé. Estaba cómodo. Luego, en los últimos 400 metros, lo animé un poco y respondió inmediatamente. Fue fácil. Por eso es que estamos aquí, para oportunidades como estas. Fue divertido”.

Velázquez tiene en Fierceness a un sólido potro en busca de su cuarta victoria en un Kentucky Derby. Ganó las ediciones del 2011 (Animal Kingdom), 2017 (Always Dreaming) y 2020 (Authentic).

Fierceness agarró la delantera desde el principio de la carrera y tuvo a Le Dom Bro a su lado o detrás en la primera mitad de la prueba. Ninguno de los nueve rivales pudo seguirle el paso entrando en la segunda curva a Fierceness, que despegó cómodamente, sin que Velázquez lo tocara.

Le Dom Bro, que era un desfavorecido 15-1, fue perdiendo terreno en la curva lejana desde el tercer lugar que llevaba entre otros dos potros. Su jinete, el boricua Edwin González, le exigió a partir de la mitad de la segunda curva, pero Le Dom Bro no respondió y finalizó noveno y último para quedarse sin puntos acumulados para el Kentucky Derby.

Le Dom Bro necesitaba acumular puntos en el Florida Derby, que daba puntos de clasificación hasta el quinto lugar. Al no sumar puntos de clasificación, Le Dom Bro ve complicado el escenario para clasificar al Kentucky Derby porque suma solamente 25 puntos y no tienen carreras de clasificación en calendario.

Cordero aspiraba a ser solo el segundo entrenador boricua con un caballo en el Kentucky Derby luego de Justino Rodríguez en el 1967.

El también jinete puertorriqueño José Luis Ortiz finalizó cuarto a bordo de Conquest Warrior. Su hermano Irad Ortiz no montó en la carrera luego del retiro de su potro Bail Us Out.