Una delegación de miembros de la Confederación Hípica del Caribe que incluye a integrantes de los organizadores de la Serie Hípica del Caribe en Venezuela viene a Puerto Rico para dialogar con la hípica boricua para lograr su participación en el evento que se celebrará el 11 de diciembre en el hipódromo La Rinconada, informó la Confederación en una carta.

La hípica boricua informó hace unos meses a la Confederación Hípica su negativa a enviar una delegación a Venezuela. El mes pasado, la hípica boricua ratificó su posición. Pero desde la pasada semana, un grupo de dueños de caballos ha mostrado interés en viajar con sus ejemplares a Venezuela para competir en el evento.

Este martes, en un hotel de San Juan, tres miembros de la Confederación Hípica estarán disponibles para dialogar con la hípica boricua con el fin de lograr la participación de una delegación puertorriqueña.

“Se comisionan a los señores José Zajia, Rafael Fernández y Luigi Miglietti, miembros de la directiva de la Confederación, Comité Organizador, Gremios Hípicos y delegación de Venezuela, para hacer los enlaces y gestiones con los dueños de caballos pertinentes a la participación de los ejemplares de Puerto Rico en la Serie Hípica del Caribe La Rinconada 2022 bajo las mismas premisas que se les han otorgado a los demás países miembros de la Confederación”, dice la carta circulada por la Confederación.

Uno de los dueños interesados en competir en Venezuela, Waldermar Rodríguez, dijo que se sostiene en enviar sus ejemplares a la Serie Hípica y que espera más participación de dueños de caballos boricua en la reunión de este martes.

“Nosotros vamos a oírlos. Van a ir muchos dueños de caballos. No hemos tomado la decisión, pero vamos escucharlos”, dijo Rodríguez, propietario de El Salsero, quien participaría en la Copa Confraternidad de la Serie Hípica del Caribe.

La Confederación Hípica de Puerto Rico que reúne a los dueños boricua de caballos se ratificó este lunes en no recomendar la participación de sus miembros en Venezuela amparado en la recomendación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico que rige a hípica boricua, dijo el presidente de la Confederación boricua, Luis Orraca.

“El que quiera participar puede ir por su propio riesgo. Cada dueño es dueño de su animal y es su decisión. Como Confederación no puedo ir por encima de la directriz que envió el gobierno”, dijo Orraca.

El Salsero, aquí en una foto de archivo del 2017, se impuso este mes en el clásico Wiso G en el hipódromo Camarero y apunta a la Copa Confraternidad de la Serie Hipica del Caribe 2022 en diciembre. ( Archivo )

La hípica boricua ha dicho que no participará en Venezuela porque las autoridades estadounidenses y, por tanto, el gobierno de Puerto Rico, no recomiendan a los ciudadanos estadounidenses el viajar a Venezuela. Sin embargo, sí han viajado a Venezuela este año a competir delegaciones de béisbol, baloncesto, entre otros deportes boricua. El ahora expelotero doradeño, Yadier Molina, se encuentra en Venezuela dirigiendo en la pelota profesional a los Navegantes de Magallanes.

Orraca dijo que en el caso de deportes federativos y profesionales es distinto al caso hípico, que es el único entre esas disciplinas supervisado directamente por el gobierno, por lo que recomendó a la hípica a no viajar a Venezuela. Orraca envió a este diario la carta del gobierno que recomienda a la hípica boricua a no competir en Venezuela porque no hay garantías de seguridad.

“Ellos (béisbol, baloncesto....) pertenecen al Comité Olímpico de Puerto Rico”, dijo Orraca al mencionar al organismo que goza de soberanía deportiva. “Nosotros somos de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”.

Es un secreto a voces que a la hípica boricua le preocupa viajar a Venezuela y recibir allá un trato desigual en represalia a las alegaciones de trato injusto que delegaciones de Venezuela y otros países reclamaron luego de la Serie Hípica 2021 celebrada en el hipódromo Camarero de Canóvanas.

La delegación que viene a Puerto Rico adelantó en uno de sus puntos de agenda que se le garantizará la participación y juego justo a la hípica boricua en Venezuela.

“Garantizar bajo las premisas del “Fair Play” al igual que a todos los demás países, un trato justo, equitativo e igualitario, de colaboración y ayuda, todo ajustado a las normas y al espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición hípica por parte de su anfitrión y participantes”, lee la carta.

El nativo Tamborero se impuso en el Clásico del Caribe 2022. El evento fue señalado por violar los horario de salida y de presentar un espectáculo musical y artístico perjudicial para los animales. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La delegación de Venezuela y de Panamá se querellaron ante la Confederación Hípica del Caribe contra los organizadores boricua de la Serie Hípica 2021 en Camarero. Hubo denuncias de violación a los horarios de las carreras y de un espectáculo artístico y musical que afectó a los animales previo al Clásico del Caribe. También hubo denuncias contra los veterinarios boricuas por irregularidades en los medicamentos suministrados a los animales.

La Confederación Hípica de Caribe llamó a capítulo a toda las partes. Las únicas denuncias que parece que fueron adjudicada en la reunión presencial que sostuvo fueron la violación a los horarios de salida de las carreras y a la celebración del espectáculo musical y artístico en contra el bienestar de los animales.