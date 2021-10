Tamborero asumió la punta en la primera curva en vías a una cómoda victoria este domingo en el hipódromo Camarero que le clasificó al Clásico del Caribe, que se correrá este diciembre en Canóvanas.

La victoria del tresañero del Sonata Stable y entrenado por Ramón Morales ocurrió en el clásico Antonio Fernández Castrillón, que se corrió en la séptima carrera del programa de este domingo a 1 1/8 de milla, que es la distancia del Clásico del Caribe.

Es el segundo ejemplar boricua que se clasifica al Clásico luego de Consolador, quien ponchó su boleto para la prueba al ganar la Triple Corona boricua.

🇵🇷 | Tamborero (PUR) se clasifica al Clásico del Caribe con una victoria en el Clásico Antonio Fernández Castrillón.

🎬 Hipódromo Camarero pic.twitter.com/pA3WaKQCt9 — 𝟏𝟎 𝐅𝐮𝐫𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬 (@diezfurlongs) October 3, 2021

Imparable, también del Sonata Stable y de Morales, llegó a un distante segundo lugar detrás de Tamborero. Tercero llegó Pushi Puente, que marcó el paso, pero fue alcanzado rápidamente por Tamborero en una carrera lenta según los tiempos.

Los ejemplares pasaron el primer cuarto de milla en 26.36 segundos y la media milla en 52.19.

El entrenador ganador con Tamborero dijo en la entrevista celebrada en la ceremonia de premiación que los tiempos de la prueba no expresan el potencial del caballo en el Clásico del Caribe.

“Tamborero no me extrañó por la manera en que ganó. Esto se estuvo trabajando desde antes de su reaparición; se le estaban dando dos vueltas, dándole mucho fondeo. Lo único que le digo a la gente es que no le presten atención a esos tiempos. Nosotros lo estamos preparando para llegar lo más sano posible a la Serie Hípica del Caribe y estoy seguro de que vamos a representar a Puerto Rico muy bien”, dijo Morales.

El jinete ganador con Tamborero, abundó sobre el paso de carrera.

“Este caballo Tamborero es un ejemplar noble, que se deja controlar. Quería correr cómodo la primera parte de la carrera y llevar el caballo en optimas condiciones al Clásico del Caribe. No quería que fraccionara duro desde el principio y que se ‘estropeara’. No había mucha velocidad y lo traje de menor a mayor”, dijo.

La segunda prueba clasificatoria local para el Clásico del Caribe es el 31 de octubre.

El tiempo récord para la prueba y la pista es de 1:50.06 por Soy Conquistador en el 2007. El ejemplar fue, de hecho, el último ganador boricua en el Clásico del Caribe. Tamborero cruzó la meta en 1:54.70.