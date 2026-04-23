10 días de acción y adrenalina: conoce el calendario del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria
El evento se celebrará en sedes de Mayagüez y San Germán.
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El Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) comenzará este jueves y se extenderá hasta el 2 de mayo en cinco escenarios de Mayagüez y uno de San Germán.
El evento deportivo universitario más importante del país se celebrará entre el Palacio de Recreación y Deportes, Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre, Parque Litoral Israel “Shorty” Castro, Parque Hermes Acevedo, Coliseo Rafael Mangual y Complejo Acuático de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, todas sedes de la Sultana del Oeste. Las disciplinas de campo en atletismo se disputarán en la Universidad Interamericana de San Germán.
La LAI, fundada en 1929, agrupa a 17 instituciones de educación superior, incluyendo los 10 recintos del sistema público de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
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La lista de las otra siete universidades, integra a la Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Interamericana, Universidad Central de Bayamón, Caribbean University, Pontificia Universidad Católica, Universidad Politécnica de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Todas estas instituciones son privadas.
Conoce el calendario del Festival Deportivo, que incluye las Justas LAI.
|Fecha
|Deporte
|Fase
|Lugar
|Jueves, 23 de abril
|Voleibol de playa femenino
|Preliminar, 9:00 a.m.
|Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
|Jueves, 23 de abril
|Natación
|Preliminar, 9:00 a.m.
|Complejo Acuático UPR de Mayagüez
|Jueves, 23 de abril
|Tenis de mesa
|Campeonato, 9:00 a.m.
|Coliseo Rafael Mangual, UPR de Mayagüez
|Viernes, 24 de abril
|Voleibol de playa masculino
|Preliminar, 9:00 a.m.
|Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
|Viernes, 24 de abril
|Natación
|Preliminar, 9:00 a.m.
Medallas (p.m.)
|Complejo Acuático UPR de Mayagüez
|Sábado, 25 de abril
|Natación
|Preliminar, 9:00 a.m. y campeonato p.m.
|Complejo Acuático UPR de Mayagüez
|Sábado, 25 de abril
|Voleibol de playa ambas ramas
|Cuartos de final, 9:00 a.m.
|Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
|Sábado, 25 de abril
|Judo
|Campeonato, 10:00 a.m.
|Coliseo Rafael Mangual, UPR de Mayagüez
|Sábado, 25 de abril
|Baloncesto ambas ramas
|Primer juego de campeonato, 6:00 (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
|Palacio de Recreación y Deportes
|Domingo, 26 de abril
|Voleibol de playa ambas ramas
|Semifinales y finales, 9:00 a.m.
|Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
|Domingo, 26 de abril
|Baloncesto ambas ramas
|Juego por el tercer lugar, 4:00 p.m. (fem.) y 6:00 p.m. (masc.)
|Palacio de Recreación y Deportes
|Domingo, 26 de abril
|Sóftbol femenino
|Primer juego de campeonato, 6:00 p.m.
|Parque Hermes Acevedo
|Lunes, 27 de abril
|Fútbol femenino
|Juego por el tercer lugar, 4:00 p.m.
|Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
|Lunes, 27 de abril
|Sóftbol femenino
|Juego por el tercer lugar, 6:00 p.m.
|Parque Hermes Acevedo
|Lunes, 27 de abril
|Baloncesto ambas ramas
|Segundo juego de campeonato, 6:00 p.m. (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
|Palacio de Recreación y Deportes
|Martes, 28 de abril
|Fútbol femenino
|Campeonato, 4:00 p.m.
|Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
|Martes, 28 de abril
|Sóftbol femenino
|Segundo juego de campeonato
|Parque Hermes Acevedo
|Martes, 28 de abril
|Baloncesto ambas ramas
|Tercer juego de campeonato (de ser necesario)
|Palacio de Recreación y Deportes
|Miércoles, 29 de abril
|Sóftbol femenino
|Tercer juego de campeonato (de ser necesario), 6:00 p.m. (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
|Parque Hermes Acevedo
|Jueves, 30 de abril
|Eventos de campo en atletismo
|Preliminares y finales, 9:00 a.m.
|Universidad Interamericana de San Germán
|Jueves, 30 de abril
|Atletismo
|Preliminares y finales, 1:00 p.m.
|Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
|Viernes, 1 de mayo
|Eventos de campo en atletismo
|Preliminares y finales, 9:00 a.m.
|Universidad Interamericana de San Germán
|Viernes, 1 de mayo
|Atletismo
|Preliminares y finales, 1:00 p.m.
|Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
|Viernes, 1 de mayo
|Porrismo y baile
|Final, 7:00 p.m.
|Palacio de Recreación y Deportes
|Sábado, 2 de mayo
|Atletismo
|Campeonatos, 4:00 p.m.
|Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre