El Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) comenzará este jueves y se extenderá hasta el 2 de mayo en cinco escenarios de Mayagüez y uno de San Germán.

El evento deportivo universitario más importante del país se celebrará entre el Palacio de Recreación y Deportes, Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre, Parque Litoral Israel “Shorty” Castro, Parque Hermes Acevedo, Coliseo Rafael Mangual y Complejo Acuático de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, todas sedes de la Sultana del Oeste. Las disciplinas de campo en atletismo se disputarán en la Universidad Interamericana de San Germán.

La LAI, fundada en 1929, agrupa a 17 instituciones de educación superior, incluyendo los 10 recintos del sistema público de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

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La lista de las otra siete universidades, integra a la Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Interamericana, Universidad Central de Bayamón, Caribbean University, Pontificia Universidad Católica, Universidad Politécnica de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Todas estas instituciones son privadas.

Conoce el calendario del Festival Deportivo, que incluye las Justas LAI.

FechaDeporteFaseLugar
Jueves, 23 de abril
Voleibol de playa femenino
Preliminar, 9:00 a.m.
Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
Jueves, 23 de abril
Natación
Preliminar, 9:00 a.m.
Complejo Acuático UPR de Mayagüez
Jueves, 23 de abril
Tenis de mesa
Campeonato, 9:00 a.m.
Coliseo Rafael Mangual, UPR de Mayagüez
Viernes, 24 de abril
Voleibol de playa masculino
Preliminar, 9:00 a.m.
Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
Viernes, 24 de abril
Natación
Preliminar, 9:00 a.m.
Medallas (p.m.)
Complejo Acuático UPR de Mayagüez
Sábado, 25 de abril
Natación
Preliminar, 9:00 a.m. y campeonato p.m.
Complejo Acuático UPR de Mayagüez
Sábado, 25 de abril
Voleibol de playa ambas ramas
Cuartos de final, 9:00 a.m.
Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
Sábado, 25 de abril
Judo
Campeonato, 10:00 a.m.
Coliseo Rafael Mangual, UPR de Mayagüez
Sábado, 25 de abril
Baloncesto ambas ramas
Primer juego de campeonato, 6:00 (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
Palacio de Recreación y Deportes
Domingo, 26 de abril
Voleibol de playa ambas ramas
Semifinales y finales, 9:00 a.m.
Parque Litoral Israel “Shorty” Castro
Domingo, 26 de abril
Baloncesto ambas ramas
Juego por el tercer lugar, 4:00 p.m. (fem.) y 6:00 p.m. (masc.)
Palacio de Recreación y Deportes
Domingo, 26 de abril
Sóftbol femenino
Primer juego de campeonato, 6:00 p.m.
Parque Hermes Acevedo
Lunes, 27 de abril
Fútbol femenino
Juego por el tercer lugar, 4:00 p.m.
Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
Lunes, 27 de abril
Sóftbol femenino
Juego por el tercer lugar, 6:00 p.m.
Parque Hermes Acevedo
Lunes, 27 de abril
Baloncesto ambas ramas
Segundo juego de campeonato, 6:00 p.m. (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
Palacio de Recreación y Deportes
Martes, 28 de abril
Fútbol femenino
Campeonato, 4:00 p.m.
Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
Martes, 28 de abril
Sóftbol femenino
Segundo juego de campeonato
Parque Hermes Acevedo
Martes, 28 de abril
Baloncesto ambas ramas
Tercer juego de campeonato (de ser necesario)
Palacio de Recreación y Deportes
Miércoles, 29 de abril
Sóftbol femenino
Tercer juego de campeonato (de ser necesario), 6:00 p.m. (fem.) y 8:00 p.m. (masc.)
Parque Hermes Acevedo
Jueves, 30 de abril
Eventos de campo en atletismo
Preliminares y finales, 9:00 a.m.
Universidad Interamericana de San Germán
Jueves, 30 de abril
Atletismo
Preliminares y finales, 1:00 p.m.
Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
Viernes, 1 de mayo
Eventos de campo en atletismo
Preliminares y finales, 9:00 a.m.
Universidad Interamericana de San Germán
Viernes, 1 de mayo
Atletismo
Preliminares y finales, 1:00 p.m.
Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre
Viernes, 1 de mayo
Porrismo y baile
Final, 7:00 p.m.
Palacio de Recreación y Deportes
Sábado, 2 de mayo
Atletismo
Campeonatos, 4:00 p.m.
Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre