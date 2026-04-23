El Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) comenzará este jueves y se extenderá hasta el 2 de mayo en cinco escenarios de Mayagüez y uno de San Germán.

El evento deportivo universitario más importante del país se celebrará entre el Palacio de Recreación y Deportes, Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre, Parque Litoral Israel “Shorty” Castro, Parque Hermes Acevedo, Coliseo Rafael Mangual y Complejo Acuático de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, todas sedes de la Sultana del Oeste. Las disciplinas de campo en atletismo se disputarán en la Universidad Interamericana de San Germán.

La LAI, fundada en 1929, agrupa a 17 instituciones de educación superior, incluyendo los 10 recintos del sistema público de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

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La lista de las otra siete universidades, integra a la Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Interamericana, Universidad Central de Bayamón, Caribbean University, Pontificia Universidad Católica, Universidad Politécnica de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Todas estas instituciones son privadas.

Conoce el calendario del Festival Deportivo, que incluye las Justas LAI.