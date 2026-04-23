Con el objetivo de proyectar el mejor evento deportivo posible y, a la vez, atraer a más jóvenes hacia las universidades, el Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) arrancará este jueves en Mayagüez con una renovada imagen, mejoras organizativas y altas expectativas competitivas.

El evento, que se extenderá hasta el 2 de mayo, reunirá a cientos de atletas universitarios de todo Puerto Rico en diversas disciplinas. Las Justas de Atletismo se celebrarán del 30 de abril a ese último día.

Según explicó el comisionado de la LAI, Jorge Sosa, a Primera Hora el propósito del festival este año también es resaltar el valor del deporte como puerta de acceso a la educación universitaria.

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“Nosotros tenemos la obligación de presentar el mejor evento deportivo posible con un buen juzgamiento, con las normas de las federaciones internacionales y que ellos tengan el mejor escenario. Pero por otro lado, siento que tenemos que comunicarle al país y al mundo a través de nuestro evento de que estudiar, prepararse y superarse es importante también”, compartió Sosa.

“El país en general enfrenta a una baja poblacional... Así que es un reto grande llevarle al país que la universidad está disponible para ellos, que el deporte es como un complemento de la educación y una oportunidad a través de una beca para completar una preparación adecuada reconocida por agencias acreditadoras”, agregó.

Sosa anticipó un alto nivel competitivo en cada prueba. El calendario dará inicio con la final de tenis de mesa en el Coliseo Rafael Mangual de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Mayagüez.

“La competencia va a estar bien dura”, afirmó, al mencionar la participación de atletas con potencial para establecer nuevas marcas. Según las normas de la LAI, los récords solo pueden establecerse en las finales y no durante las rondas clasificatorias.

El comisionado dijo que la liga tiene, a su vez, la responsabilidad de ofrecer un escenario que permita el desarrollo de atletas que eventualmente puedan integrarse a las selecciones nacionales o al deporte profesional.

“Look and feel”

Para mejorar la experiencia del público, el evento presentará cambios en la imagen de las instalaciones del Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre y del Palacio de Recreación y Deportes.

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“Van a experimentar un cambio de imagen en los venues principales… con rotulación institucional y presencia de patrocinadores como si fueran unos Juegos Centroamericanos”, indicó Sosa, al recordar que en pasados años cada patrocinador se encargaba de rotular el espacio.

Las mejoras incluyen una presentación más uniforme con pantallas digitales, que también se utilizaron en la pasada edición, y nuevas áreas designadas para entrevistas a atletas.

“Tenemos una pantalla de cristal para que se pueda dar las entrevistas allí a la salida de la pista y tomar las impresiones del atleta. Eso también es nuevo para este año”, dijo.

“Tenemos unas expectativas muy altas este año”, añadió Sosa.

Todas las finales serán transmitidas por Wapa Deportes, así como a través de las plataformas digitales de la LAI en Facebook y YouTube. Sin embargo, las finales de baile y porrismo no estarán disponibles en estas últimas dos plataformas.

Como parte de las actividades, también se reconocerá a figuras del deporte universitario. La dedicatoria de las Justas será al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Ray Quiñones y Diomedes Pagán. Además, se rendirá un homenaje especial a los dirigentes y jugadoras pioneras del sóftbol femenino, a 50 años de su primera participación en el deporte universitario.

Seguridad

Sosa aseguró que están en coordinación con agencias estatales y municipales para garantizar la seguridad y logística del evento.

De acuerdo al comisionado, se contará con ambulancias, seguridad dentro y fuera de las instalaciones y protocolos establecidos para atender emergencias. La seguridad en las competencias estará a cargo de las instituciones universitarias.

“Nosotros tenemos una experiencia de no incidentes en los eventos deportivos. Dentro de las instalaciones, la seguridad la proveen las instituciones de seguridad universitarias, junto con los decanos de estudiantes. En las áreas exteriores y la logística de la ciudad eso sí lo atiende la policía municipal y la policía estatal, como siempre”, sentenció Sosa.