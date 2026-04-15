Tres canchas, cuatro semifinales y un mismo patrón: los favoritos hicieron valer su condición el miércoles en la continuación del torneo de baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), con victorias clave que los colocan a medio camino de la final.

En Santurce, los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) resistieron una furiosa reacción de los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) para llevarse el primer juego de su serie, 79-75.

La UIPR dominó con claridad la primera mitad, que cerró 45-30, pero los Delfines respondieron tras el descanso con mayor intensidad defensiva y ritmo ofensivo. Un tercer parcial de 25-22 redujo la desventaja a 67-55, y en el cuarto periodo los locales presionaron hasta el final con un 20-12. Sin embargo, la remontada se quedó corta.

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Bradley Padilla Camacho lideró a los Tigres con 25 puntos, 14 rebotes y tres asistencias, mientras Geryad Rosario aportó 16 unidades. Por la USC, Diego Rodríguez anotó 14 puntos y Keven Adorno, limitado ofensivamente, sumó siete tantos con siete asistencias.

En Gurabo, los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) dominaron de principio a fin a los campeones defensores, Halcones de la Universidad Central de Bayamón (UCB), con triunfo 65-49.

El conjunto local impuso su ritmo desde el inicio y nunca cedió el control del partido. Omar Sánchez encabezó la ofensiva con 21 puntos, seguido por Eiram Cuevas Ortiz con 11. Por la UCB, Fernando Osorio Lugo fue el mejor con 17 tantos.

Las campeonas Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Bayamón aplastaron 76-43 a las Tigresas de la UIPR. ( Suministrada )

En la rama femenina, las campeonas Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Bayamón ofrecieron una demostración de fuerza al aplastar 76-43 a las Tigresas de la UIPR.

Tras un primer parcial empate a 16, las Vaqueras ajustaron y dominaron el resto del encuentro con parciales de 18-6, 21-11 y 17-10. Franchesca Torres lideró con 23 puntos, seguida de Abeliz Rodríguez con 13. Milagros Rivera fue la mejor por la UIPR con 12.

Mientras, en otro duelo en Gurabo, las subcampeonas Juanas de la UPR de Mayagüez defendieron su experiencia en escenarios grandes al vencer 62-50 a las Taínas de la UAGM como visitantes.

Valeria González Morales fue la figura del partido con 30 puntos y nueve rebotes, acompañada por Sofía Hernández Álvarez con 22 unidades. Por la UAGM, Heidy Soto y Yeikamarie Jiménez anotaron 15 puntos cada una.

Las semifinales continúan el jueves con partidos en la UIPR, la UPR de Mayagüez y la UCB. De ser necesario, los encuentros decisivos se jugarán el viernes. Los ganadores avanzarán a la final, programada del 25 al 28 de abril en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.