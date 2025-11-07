La puertorriqueña Adriana Díaz avanzó este viernes a los cuartos de final del WTT Champions Frankfurt 2025, al superar 3-1 a la francesa Prithika Pavade en un reñido encuentro. Los parciales del triunfo fueron 9-11, 13-11, 11-6 y 11-7.

Pavade sorprendió a la utuadeña en el primer set con una ofensiva agresiva, mientras Díaz intentaba ajustar su ritmo. Aunque la boricua logró empatar 6-6 y 8-8, la francesa cerró el parcial con autoridad. En el segundo, fue Adriana quien tomó la iniciativa, abriendo con ventaja 5-2 y, pese a la reacción de Pavade, consiguió igualar el duelo 13-11 tras un intenso intercambio de puntos extra.

PUBLICIDAD

Ya en el tercer parcial, Díaz desarticuló la defensa rival y se despegó 8-2 antes de sellar el set 11-6. El cuarto fue más parejo, con Pavade igualando 6-6, pero la boricua cerró con fuerza para asegurar la victoria tras un error no forzado de la francesa.

Con este resultado, Díaz —actual número 19 del mundo— se clasificó entre las mejores ocho del torneo. Este sábado, enfrentará a la japonesa Hina Hayata, tercera sembrada y número 13 del ranking mundial, en duelo de cuartos de final pautado para el mediodía (hora de Puerto Rico).

Díaz y Hayata se han enfrentado dos veces previamente, con victorias para la japonesa en 2023 (4-0) y 2025 (3-1). La boricua busca su primera victoria ante la asiática y un pase histórico a las semifinales.