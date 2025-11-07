Los Caribes quedan como el último invicto en la LVSM tras arrebatar la perfección de los Patriotas
En otro partido, Adjuntas ganó su primero al derrotar a Guaynabo.
Los Caribes de San Sebastián conservaron su invicto en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al vencer en cinco parciales a los Patriotas de Lares en un emocionante partido disputado anoche en el Coliseo Luis Aymat Cardona, mientras que los Gigantes de Adjuntas celebraron su primera victoria de la temporada al superar a los Mets en cuatro sets en Guaynabo.
En el duelo de invictos, Lares mostró resistencia, pero no pudo arrebatarle el triunfo a los locales. San Sebastián se llevó los primeros dos parciales 25-23 y 25-22, pero los Patriotas reaccionaron en el tercero tras un intenso cierre. Jair Santiago rompió un empate a 23 con un ataque por zona dos y, luego de empates a 24, 25 y 26, errores consecutivos de Pelegrín Vargas Jr. y Mark Frazier entregaron el set a Lares 28-26.
El cuarto parcial fue igualmente dramático. Lares llegó a set point 24-22 con un error en el servicio de Vargas Jr., y cerró 25-22 con un bloqueo sobre Frazier, forzando el quinto set decisivo. En la muerte súbita, San Sebastián se adelantó 8-4 gracias a un bloqueo de Howard García sobre Pablo Guzmán y un error de ataque de Santiago. Los Caribes sellaron el triunfo 15-9 con un remate de Ezequiel Cruz por zona cuatro.
Vargas Jr. lideró la ofensiva de San Sebastián con 20 puntos, seguido de Corey Chavers con 18 y Frazier con 11. Por Lares, Santiago sumó 21 unidades, Pablo Guzmán 17, Nick West 15 y Garrett Muagututia 12. San Sebastián mantiene marca de 6-0 y 15 puntos, mientras que Lares cayó a 5-1, pero también cuenta con 15 unidades.
En Guaynabo, los Gigantes de Adjuntas lograron su primer triunfo tras cinco derrotas consecutivas, venciendo a los Mets 25-20, 29-27, 16-25, 25-21 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales. William Rivera y Cristian Encarnación aportaron 16 puntos cada uno, mientras que Heriberto Maldonado y Roberto Pérez sumaron 10 unidades cada uno. Con esta victoria, Adjuntas asciende al séptimo lugar con 5 puntos y marca de 1-5, mientras que Guaynabo permanece último con récord de 1-5 y 4 puntos. Por los Mets, Inovel Romero fue el más destacado con 21 puntos.
La LVSM continuará esta semana con los siguientes partidos: viernes 7 de noviembre, Corozal en Yauco y Naranjito en Carolina, ambos a las 8:00 p.m.; y sábado 8 de noviembre, San Sebastián visitará a Guaynabo a las 8:00 p.m.