La puertorriqueña Adriana Díaz quedó eliminada este viernes en la ronda de octavos de final del torneo WTT Champions que se disputa en Doha, Catar, al caer por 3-1 ante la china Zhu Yuling.

Díaz, clasificada número 20 del mundo, fue superada por la sexta mejor jugadora del ranking mundial en un duelo que se decidió con parciales de 11-2, 14-11, 7-11 y 11-7. La asiática impuso su ritmo desde el inicio con un primer set dominante, aunque la boricua reaccionó en el segundo parcial antes de ceder el control del encuentro.

Con el resultado, Díaz cerró su primer compromiso competitivo del año con marca de 1-1, luego de avanzar una ronda en el evento. La jugadora olímpica compitió en Doha bajo la dirección de su coentrenador Daniel González, como parte de su preparación en el calendario internacional del tenis de mesa.