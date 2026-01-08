La tenimesista boricua Adriana Díaz avanzó el jueves a los octavos de final del WTT Champions Doha 2026, que se celebra en Catar, tras vencer en cuatro parciales a la hongkonesa Doo Hoi Kem.

Díaz se impuso con marcadores de 11-9, 11-9, 4-11 y 11-5, en un partido que duró 30 minutos y 32 segundos.

Con este triunfo, la utuadeña, en la posición número 20 del mundo, enfrentará este viernes, a las 8:00 a.m., hora de Puerto Rico, a la china Zhu Yuling.

Yuling, de 30 años, se encuentra en el séptimo lugar del ranking mundial y es la sexta sembrada del torneo. Avanzó a la siguiente etapa tras vencer en cuatro sets la egipcia Haga Goda.

Se medirán por el pase a los cuartos de final del certamen que reúne a la élite del tenis de mesa mundial y reparte $500,000 en premios.

El primero y último enfrentamiento entre Díaz y Yuling fue en la primera ronda del WTT Champions Montpellier 2025 el pasado octubre. Adriana venció a la asiática en cuatro parciales.