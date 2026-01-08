La “Meca del Fondismo en Puerto Rico”, Toa Baja, se prepara para celebrar este domingo la segunda edición del Toa Baja Maratón, evento que contara con carácter de prueba de clasificación al Maratón de Boston y forma parte del circuito de seis carreras que otorgan la Medalla Llanera, la cual comenzará a entregarse este sábado durante la entrega de paquetes.

“Estamos listos para que los participantes y visitantes revivan la experiencia de la primera edición, marcada por su ruta y el apoyo de la comunidad”, expresó el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez en una conferencia de prensa hoy jueves.

El director técnico del evento, Freddy Rodríguez, informó que la salida está pautada para las 4:00 a.m. desde la carretera PR-854, frente a la Escuela Luis M. Santiago de Toa Baja. El recorrido transitará por varias vías principales del municipio y culminará en la Pista Atlética Marie Lande Mathieu en Levittown.

Además del maratón tradicional de 42 kilómetros, la carrera ofrecerá nuevamente modalidades de relevo. Los participantes podrán competir en equipos de dos corredores, con 21.095 kilómetros cada uno, o en grupos de hasta ocho integrantes, en los que siete completan tramos de cinco kilómetros y el último corre 7.195 kilómetros.

Luis Dieppa recibe un cuadro en el que le reconocen como uno de las figuras a quien se le dedica la segunda edición del Toa Baja Maratón. ( Suministrada )

Los atletas podrán llegar desde la 1:00 a.m. y estacionarse en el Parque de Pelota de Toa Baja Pueblo, con acceso permitido hasta las 3:00 a.m., previo al cierre de carreteras.

La bolsa de premios supera los 70,000 dólares, distribuidos entre premios generales, por categorías y bonificaciones. También se confirmó la participación de corredores internacionales provenientes de Kenia, México y la República Dominicana.

Los organizadores Gilberto Ramos y José “Joe” Laboy, de Logistik Management, resaltaron el crecimiento del evento, que duplicó la cantidad de inscritos respecto a su primera edición y alcanzó el límite de participantes seis semanas después de abrir inscripciones.

El maratón será dedicado de manera póstuma al periodista Álex Delgado, participante en la primera edición, cuyo número será retirado, y al presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa, por su trayectoria y aportación al desarrollo del atletismo en el municipio.