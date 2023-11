Santiago, Chile. Adriana Díaz logró la medalla de oro en sencillo del tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en un día que no era el suyo en el aspecto técnico.

Pero si lo era en el aspecto mental, patriótico y personal.

“Como persona me hacía falta traer esta medalla a Puerto Rico. Como país la necesitábamos y estaba muy motivada por ese aspecto”, dijo Díaz.

“Mi familia está aquí. Hay muchas personas que vinieron de Puerto Rico a verme. Ese apoyo me motiva. Quería lograrlo para que todos se lo disfrutaran conmigo”.

16 Fotos La tenismesista boricua logra la primera medalla dorada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Díaz venció viniendo de abajo en la final ante la brasileña Bruna Takahashi, que llegó a estar ganando 3-2 en sets y 5-2 en el marcador del parcial decisivo. Cerró el juego 4-3 vía parciales de 9-11, 14-12, 11-3, 8-11, 8-11, 11-9, 11-7.

El punto final del partido llevó a Díaz al suelo de la cancha central. Su padre y entrenador Bladimir Díaz fue a donde ella para un abrazo.

Díaz dijo a los medios noticiosos que sintió alivio cuando ese punto 11 cayó luego de siete tensos sets en que llegó a pensar que la victoria se le escapaba.

Adriana Díaz y su padre Bladimir Díaz estallan de alegría al sentenciar el partido ante Bruna Takahashi. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Es un sentimiento muy bonito, de felicidad, de ya se acabó, de que me puedo ir, de que cumplí la misión”, dijo.

Díaz no estuvo en su juego es este martes. No estuvo fina en la final, como tampoco en la semifinal también jugada este miércoles, pero en la mañana.

Su tiros ofensivos, sobretodo el de derecha, el forehand, no estaban entrando con regularidad. Llegó así de errática hasta el set decisivo.

Y estuvo perdiendo 5-2 en el decisivo, pero le dio vueltas al parcial al punto de que terminó haciendo nueve de los siguientes 11 puntos.

Tras la victoria, Bladimir Díaz corrió al centro de la cancha para abrazar a su hija. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Díaz dijo que fue una victoria sacada completamente por su fortaleza mental luego de caer abajo 5-2 en el decisivo.

“Entré en una zona. Bloqueé todo. Solamente estaba yo, la pelota y la raqueta. No pensé en estrategia, solamente pensé en jugar y ganar”, precisó.

“Gané gracias a mi aspecto mental. No me sentía en mi juego. Esa es la importancia del juego mental cuando las cosas no salen como tu esperas. Quizás algo no está ocurriendo. La derecha no está entrando, pero la mente está ahí y la más poderosa del partido. Si metía todos los tiros de revés o de derecha y la mente no estaba ahí, no ganaba”, abundó.

Adriana luego de tiró un selfie con el público que le respaldo a sus espaldas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Fue la segunda medalla para Díaz en estos Juegos, siendo la primera el bronce que sumó en el dobles femenino con su hermana Melanie.

Mientras, en su séptima medalla a nivel histórico en unos Juegos Panamericanos, lo que es el nuevo récord de más conquistas por un boricua en este escenario que con Santiago cuenta ya con 18 ediciones durante más de 70 años. Supera en el listado histórico al pesista adjunteño Fernando Luis Báez y al gimnasta Felipe ‘Tingui’ Vargas, cada uno ganadores durante sus carreras de seis preseas panamericanas.

A modo personal es su cuarta medalla de oro Panamericana. Ganó en Lima 2019 medallas de oro a nivel individual, en dobles mixtos y por equipo, y un bronce en dobles femenino. Este año suma un bronce en dobles femenino y en Toronto 2015, con tan solo 14 años, ganó su primera presea en el escenario, ésta un bronce por equipos.

Mientras, Puerto Rico suma ahora 12 medallas en Santiago. El oro de Díaz, las platas de María Pérez y Sairy Colón y otras nueve medallas de bronce en varias disciplinas.