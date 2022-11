La utuadeña Adriana Díaz conquistó el título de campeona del tenis de mesa en América este domingo, cuando venció por 4-1 a la la estadounidense Lily Zhang en la final del Campeonato Panamericano que se juega en Santiago, Chile.

Díaz revalidó el título. Es la cuarta vez que gana este campeonato. Los otros títulos fueron en el 2017, 2018 y 2021. En el 2020 no hubo competencia debido a la pandemia del coronavirus y el 2019 la atleta no estuvo activa en el campeonato.

La victoria fue por sets finales de 9-11, 11-4, 11-5, 11-5 y 11-3.

El resultado de la boricua sucede al buen desempeño que tuvo en Asia durante el mes de octubre, cuando avanzó de ronda segunda ronda en el Campeonato Mundial de equipo y alcanzó los cuartos de final del evento Finals de la World Table Tennis.

PUBLICIDAD

“Me siento realmente increíble. Me encanta Chile, me encanta la gente, me encanta todo. Para mí siempre es un placer venir acá. Los fanáticos siempre quieren a uno, así que yo estoy superagradecida y muy contenta de poder quedar campeona”, dijo Adriana en una entrevista que le fue realizada tras el partido en la transmisión que pudo ser vista en Puerto Rico a través del canal 6.

Consultada sobre qué estrategia utilizó para reponerse y dominar a su rival luego de haber cedido el primer set, Díaz solo precisó que fue más agresiva. Abundó que no quería decir los detalles porque sabe que en el futuro volverá a enfrentarse nuevamente a esa rival.