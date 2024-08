A un día de que cayera ante su oponente en los octavos de final en las Olimpiadas de París 2024, Adriana Díaz acudió a sus redes sociales para desahogarse.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la utuadeña manifestó su frustración, pero al mismo tiempo se mostró esperanzada en que vendrán días mejores.

“Que difícil. Es difícil aceptar que tantos años de trabajo, simplemente no han sido suficientes. Por otro lado, me tranquiliza saber que viniendo desde una isla pequeña he logrado competir contra potencias en este deporte y han estado ustedes ahí para apoyarme. Me han visto crecer y han estado conmigo en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo la medallista panamericana.

En su escrito también aprovechó para hacerle una promesa a su Puerto Rico que la ha apoyado desde sus inicios.

“Por ahora, les prometo que seguiré trabajando fuerte para poder brindarles más alegría y felicidad a la hermosa isla que tanto orgullo me da representar. Todavía tengo mucho que aprender y estoy segura que cuando llegue el tan esperado día, tocará celebrar en grande cómo lo sabemos hacer. Agradezco a mi equipo de trabajo y a mi familia por siempre estar junto a mi. Un abrazo, Adri ❤️”, terminó diciendo en la publicación que incluyó dos fotos, una de niña con la monoestrellada en mano y otra de rodillas en una chancha frente a su padre tras caer derrotada en los octavos de finales en París.

Díaz estuvo a punto de pasar a cuartos de final en estas olimpiadas que se celebran en la capital francesa cuando iba dominando su oponente 3-0, sin embargo, la norcoreana remontó y le ganó los soguientes cuatro.

Esta era la tercera olimpiada para la utuadeña quien participó en los juegos olímpicos de Verano Río 2016 y Tokio 2020.