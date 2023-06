San Salvador. Hace cinco años, cuando tenía 17 años, Adriana Díaz fue la estrella de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Cinco años después, y con más nivel de juego, ¿qué podemos esperar de la joven utuadeña en San Salvador 2023?

Definitivamente tiene el potencial de terminar siendo la estrella nuevamente.

Esto porque tiene el ranking, la historia, las oportunidades y el talento de su lado para ser quien más brille dentro de la delegación de 404 atletas boricuas en San Salvador.

Pero si le preguntan, ella solo escoge humildemente ser una jugadora del tenis de mesa que ama, y una digna representante de Puerto Rico.

“Ser la estrella es algo que no está en mi cabeza. Simplemente voy a jugar. Hacer lo que me gusta. Lo que tiene que venir, vendrá. Obviamente, lo más que me importa es representar bien a Puerto Rico y a La Bandera. Eso es lo único que tengo en mente”, respondió.

Díaz ganó cuatro medallas de oro en Barranquilla 2018. Ganó en sencillo, en doble femenino, en doble mixto y por equipos. Arrazó. Repitió la hazaña en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Y aquí está nuevamente, capacitada para revalidar todas esas medallas si le dan la oportunidad. En San Salvador 2023 enfrenta a equipos y jugadoras parecidas a las que enfrentó en Barranquilla 2018.

Tiene ahora 22 años y lleva desde el comienzo del 2021 entre las mejores 15 jugadoras del mundo. Aquí es por mucho la mejor clasificada en el escalafón internacional.

Adriana Díaz ganó su primer sencillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Y dijo que sigue siendo la misma jugadora de antes, la que entra a la mesa a competir sin esperar glorias.

“Ha pasado bastante tiempo desde Barranquilla. Me considero una persona distinta. Pero me siento igual en lo que hago, que es amar el tenis de mesa. Me encanta hacerlo y disfrutarlo”, dijo.

Díaz, de hecho, está jugando y ganando medallas a este nivel desde los 14 años en la edición Veracruz 2014. Suma siete medallas en total, seis de ellas de oro, desde Veracruz 2014 a Barranquilla 2018. Si lograra sumar cuatro oros en San Salvador empataría con la recién fallecida nadadora Anita Lallande como las máximas ganadoras de medallas de oro en la historia de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su entrenador y padre, Bladimir Díaz, reafirmó que Adriana ha crecido como jugadora, pero advirtió que solo una de las cuatro oportunidades de medallas dependen de ella solamente: el sencillo. Agregó que confía en todas las oportunidades de medallas, sin embargo.

“Lo que ella puede controlar es el sencillo. Adriana está jugando mejor que en Barranquilla y los oponentes aquí, en San Salvador, son prácticamente los mismos. Debe ocurrir que gane la medalla de oro en individual. Lo otro depende del equipo”, dijo.

Adriana está aquí junto a sus compañeras de equipo, su hermana Melanie y dos nuevas integrantes Brianna Burgos y Alondra Rodríguez.