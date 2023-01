Adriana Díaz confiesa que le “gusta el revolú de P.R.” en comparación con el orden de Japón, y agrega que aprovechó muy bien unas vacaciones en Borinquen Bella para regresar a su nueva vida en la tierra del Sol Naciente.

Su hermana Melanie, por su parte, también estuvo de vacaciones entre comillas en Utuado, en donde se encontró con este medio mientras entrenaba en el club de la Ciudad del Viví y dijo que regresará a la República Checa con la misión de ayudar a su club a avanzar a la postemporada.

El entrenador y padre de ambas, Bladimir Díaz, aprovechó el tiempo con sus jugadoras luego de vivir el primer periodo prologado sin ellas.

“Ha sido un tiempo de maravilla con la familia completa. Fue una recarga a nuestra sistema emocional en nuestro interior. Ha sido una Navidad tremenda. Ha sido una recarga bonita para el 2023, que será ajetreado. Hemos entrenado, pero más que todo necesitábamos estar justos”, dijo el padre de cuatro y esposo.

Adriana está viviendo en Osaka, entrenando en el club privado del entrenador chino-japonés Qui Jan y dijo que le tomó unos días aclimatarse a la rigurosidad del entrenamiento y a la vida japonesa, que es muy diferente a la boricua.

“Me gusta mucho allá, pero no voy a mentir que me gusta un poco el revolú de P.R. Así crecí y así estoy acostumbrada”, dijo.

Adriana dijo que está viviendo en una casa cerca del club y que, como había planificado, se transporta por 10 minutos por bicicleta a entrenar. Ese es un medio de transporte común en Japón, contrario a Puerto Rico, en donde es un medio de transporte por necesidad o diversión. Agregó que usa mucho el tren para ir a lugares, lo que es una experiencia más limitada en Puerto Rico.

Pero ya con más de un mes de vivir esa experiencia, asegura que se siente cómoda en la rutina diaria en Osaka, que era una duda que tenía antes de mudarse. Y recordó que no tiene problema con la dieta asiática porque se cocina y porque la comida japonesa es variada, lo que disfruta tanto como los amplios manjares de Puerto Rico.

“Lo más que le tenía miedo (antes de mudarse) fue a la rutina, si no me iba a gustar y si no iba a estar cómoda con la rutina. Esa pregunta está contestada y espero estar mucho tiempo por allá. Es una experiencia bonita y es algo que de aquí a varios años voy a estar contenta de haberlo vivido”, dijo.

Adriana Díaz dice que en Japón está entrenando mucho más tiempo y fuerte que lo que lo hacía en Utuado. ( VANESSA SERRA DIAZ )

También confesó que tuvo que apretar la muñeca en los entrenamientos. Cuantificó que en Osaka entrena más que en Utuado y que el nivel de los compañeros de club es tan o mejor que el suyo. El club es privado.

“Me tomó un par de tiempo acostumbrarme. Pero una vez lo logré, pude elevar mi nivel de juego. Estoy contenta con los resultados que logré en el corto tiempo en cuanto al entrenamiento. Estoy muy contenta con lo que viene el próximo año”, dijo.

Adriana tiene planes de comenzar a jugar en febrero en la gira de la World Table Tennis (WTT). Regresa a Osaka el 16 de enero. Bladimir, quien es el entrenador jefe, viajará con ella.

Melanie también dijo que ha sido una gran experiencia competitiva y cultural vivir en la Republica Checa, , en donde entrena y juega desde el año pasado como parte del club de tenis de mesa Stolni Tenistky Hodonia.

Dijo que, competitivamente, el sistema de juego de ligas le ha beneficiado porque le permite jugar muchos fines de semana corridos. El sistema es distinto al de gira WTT, que se juega a eliminación sencilla durante torneos con fechas interrumpidas, al igual que los torneos del ciclo olímpico.

Melanie Díaz está disfrutando la experiencia de jugar todos los fines de semana, hasta seis juegos en República Checa. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Jugamos todos los fines de semana. Jugamos por equipo y hay que hacer seis puntos. Mayormente juego mis tres partidos sencillos y, en caso de empates, jugamos un doble. En fin de semanas puedo tener hasta seis partidos individuales, que eso no lo veo nunca en otras competencias, y me gusta mucho. No es lo mismo enfriase y estar fuera un mes entrenando a jugar todos los fines de semana. Te obliga a recuperar, a reajustar todos los fines de semana lo que no funcionó. No hay que esperar un mes. Eso me va a beneficiar”, dijo.

El club suyo necesita ascender del noveno puesto en que se encuentra para ascender entre los ocho que pasan a la postemporada, que concluiría en mayo. Melanie viaja este miércoles a la República Checa.

Contó que el club tiene más jugadoras internacionales como ella, como la japonesa Sakura Mori, quien es la clasificada 85 del mundo, y la polaca Natalia Partyka, quien es olímpica en el nivel normal y paralímpico. Agregó que juega con otras juadoras internacionales con las que se encuentra en la gira WTT y eventos del ciclo olímpico.

“Y económicamente es bueno. Me pagan por irme a entrenar en Alemania. Todo está cubierto por ellos y me pagan también por jugar”, agregó.

La transición de Utuado a la República Checa en Europa ha sido cómoda, contó la jugadora que ha viajado el mundo, pero que nunca había pasado un periodo tan extenso en un mismo país.

“‘Checa’ me sorprendió, Por lo general me gusta estar en Puerto Rico porque la gente es más unida, pero Checa me ha gustado; me siento súper bienvenida. El cambio ha sido más suave gracias a eso”, dijo.