El fondista coamo Arnaldo Martínez no le va rehuir al protagonismos en el Medio Maratón San Blas, el que de paso le es dedicado este año.

Martínez, de 22 años y dos años más de elegiblidad en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), es la figura no solamente de Coamo, sino de la categoría nacional en el San Blas, que se corre este domingo desde las 7:00 a.m.

Y va a tratar de correr como tal porque se siente preparado, luego de hacer carreras internacionales, de haber representado a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como en los Panamericanos Juveniles del 2021.

“Estoy preparado. Y es un honor llevar a Puerto Rico en el pecho. Me he preparado para esto. Desde pequeño he estado viendo la carrera, soñando con un día ser uno de los mejores y siento que está llegando mi momento”, dijo Martínez, quien vivió su infancia entre los barrios Santa Ana y Los Llanos junto a sus padres.

Martínez tiene un tiempo personal con registro en el San Blas de 1:09.54 horas. Eso fue en el 2020, cuando tenía 18 años. Pero ahora su marca personal de la distancia del medio maratón es de 1:04.06 horas en el 21K de Barcelona en febrero del 2023. La diferencia en tiempo entre San Blas y Barcelona tiene relación, además de la madurez que ha logrado el atleta, con la ruta de Coamo que es más elevada en comparación con la de Barcelona.

Su entrenador, el aiboniteño y muchas veces competidor en Coamo, Luis Rivera, respaldó a su corredor porque lo ha visto de cerca entrenar, competir, descansar y sacrificar para estar listo y energizado en la salida del San Blas.

“Corrió en Houston en enero e hizo 1:05. Luego, la única carrera que ha hecho fue en la Candelaria (10K el 4 de febrero en Mayagüez). Desde entonces ha sacrificado el participar en carreras. Está enfocado de ir a correr. Está preparado, se ha recuperado (entre carreras), ha sacrificado para hacer un buen tiempo”, dijo Rivera.

Martínez no quiso revelar cuál es el tiempo de llegada que quiere lograr el domingo. Sí dijo que tiene una meta en cuanto al cronómetro. También dijo que su meta es lograr una buena posición entre los corredores elites.

“También quiero luchar una buena posición”, dijo.

Bryan Rosado es otro boricua que luchará con Martínez. Rosado ganó en el 2023 el tradicional maratón La Guadalupe de Ponce con tiempo de 2:44 horas.

Un total de 12 naciones estarán representadas en Coamo en la categoría elite, sobretodo de países africanos.

El segundo lugar del 2023, el tanzano Joseph Panga, regresa a Coamo. Panga corrió para 1:04.33 horas en el 2023, detrás del boricua Alexander Torres, quien luego de ganar Coamo fue suspendido por cuatro años por arrojar positivo de pruebas de dopaje.

El keniano Bernard Ngeno confirmó su presencia en domingo. Ngeno ganó la edición 2022 de Coamo con tiempo de 1:03.39. Su compatriota Ruben Keiro, quien fue tercer lugar en a edición 2019 de Coamo, le acompañará en la meta el domingo.

Entre esos africanos y otros debe estar corriendo Martínez el domingo para luchar buenas posiciones y hacer un tiempo decente.

“Es bueno que vengan muchos países. Con ellos es la única forma en que puedas hacer un buen tiempo”, dijo Rivera. “Si es su día, amén. Si no, no importa porque se preparó bien”.