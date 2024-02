Cuando Amanda Serrano comenzó su carrera, jamás imaginó que se convertiría en una heroína para Puerto Rico. Mucho menos que protagonizaría una de las carteleras de boxeo más importantes en la historia en la isla, mientras sigue rompiendo los estándares del deporte.

Pero, el sábado ese sueño que una vez parecía imposible se hará realidad, cuando se presente frente a más de 18,000 puertorriqueños ansiosos por ver en acción a la campeona unificada del peso pluma arriesgar sus cinturones en una pelea de 12 asaltos a tres minutos ante la alemana Nina “The Brave” Meinke en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estoy superemocionada para que llegue el sábado. Ha sido un campamento largo. He entrenado bien duro. Estoy física y mentalmente lista para darles un gran espectáculo en un Choliseo lleno a su capacidad contra una resistente oponente en Nina. Estoy emocionada por compartir el ring con ella y demostrar que las mujeres podemos pelear y vender”, expresó Serrano en una rueda de prensa celebrada en el Distrito T-Mobile, de San Juan.

“En ese cuadrilátero habrá dos guerreras que ninguna habla mal de la otra. Yo respeto a todas mis contrincantes, pero no le tengo miedo a ninguna y eso es lo que vamos a demostrar. Enseñaremos que somos capaces de demostrar que somos capaces de pelear por 12 asaltos”, aseguró.

Cuando suene la campana y ambas púgiles estén en sus respectivas esquinas, los títulos de la división de las 126 libras que estarán en juego son las correas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Serrano era también monarca del Consejo Mundial de Boxeo pero renunció a dicha faja hace unos meses cuando el organismo se negó a avalar su interés de hacer sus pleitos a 12 asaltos de tres minutos cada uno, como es el boxeo masculino. El CMB destaca que las peleas femeninas deben ser a 10 asaltos de dos minutos cada uno.

Sin importar que la faja de la CMB no esté en juego, Meinke (18-3, 4 KO) se encuentra ante una oportunidad de plasmar su nombre en los libros de historia del boxeo femenino. La alemana hizo su preparación para el pleito en la República Dominicana, para familiarizarse con el clima caribeño, uno que le ha gustado mucho más que el que hay en Alemania.

“La última semana ha sido bien intensa. He estado entrenando en República Dominicana por las pasadas cuatro semanas. Ya me acostumbré a este clima y no quiero volver a Alemania. Hará frío allá“, dijo Meinke entre carcajadas.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la clave para vencer a una Serrano (46-2-1, 30 KO) que ha lucido invencible en los pasados años, la retadora contestó que tendrán que esperar al sábado para saber la respuesta. Al igual que su primer cara a cara a mediados de enero, este fue uno bastante respetuoso entre ambas peleadoras.

Amanda Serrano y Nina Meinke cara a cara a casi 48 horas de su pelea en el Coliseo de Puerto Rico. #SerranoMeinke @primerahora pic.twitter.com/HoLh05bxml — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 29, 2024

Jake Paul hace de las suyas

Jake Paul choca miradas con Ryan Bourland. ( David Villafañe )

Por su parte, el carismático Jake Paul (8-1, 5 KO) también hizo un acto de presencia en la rueda de prensa celebrada en el Distrito T-Mobile, de San Juan, para verse las caras por primera vez con su rival, Ryan “Rhyno” Bourland (17-2, 6 KO).

De hecho, cuando llegó el momento de estar frente a frente, Paul aprovechó y le quitó a Bourland su gorra y luego la lanzó al público.

Jake Paul hizo de las suyas en su primer cara a cara con Ryan Bourland (17-2, 6 KO). #SerranoMeinke pic.twitter.com/ylQ2rGb541 — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 29, 2024

Pero, no todo fue burlas para el denominado “Gallo de Dorado” durante la conferencia. Paul recalcó que todavía tiene pensando donar la bolsa que gane el sábado en su totalidad a su fundación sin fines de lucros, “Boxing Bullies”, para seguir remodelando gimnasios de boxeo alrededor de la isla.

“Voy a donar el 100 por ciento de mi bolsa. Es un honor remodelar gimnasios alrededor de Puerto Rico. Ya tenemos cinco gimnasios que estaban para renovar trazados, como esta semana que revelamos el gimnasio de Amanda Serrano en Carolina”, comentó Paul.

Precisamente, después de que el estadounidense realizó esas expresiones, Serrano reveló, para sorpresa de Paul, que ella también entregará a “Boxing Bullies” un porcentaje de sus ganancias.

“Estoy bien honrada por lo que Jake está haciendo no solo para mí, sino para la nueva generación en este deporte. Me quedé asombrada con el gimnasio que (Paul) renovó en Carolina y, por eso, también donaré un porcentaje de mi bolsa a ‘Boxing Bullies’“, afirmó la campeona unificada boricua.

Además de Serrano y Paul, los otros boxeadores que serán parte de la cartelera principal se vieron las caras con sus respectivos oponentes. Uno de los cara a cara que más capturó la atención del público fue el de los puertorriqueños Jonathan “Bomba” González y René “El Chulo” Santiago, quienes batallarán por el campeonato minimosca de la OMB.

Mientras chocaban miradas, estos intercambiaron palabras a 48 horas de irse a la guerra en el Choliseo.

Animoso cara a cara entre Jonathan “Bomba” González y René “El Chulo” Santiago. Ambos boricuas pelearán el sábado por el campeonato minimosca de la OMB. #SerranoMeinke pic.twitter.com/N6OeqdNAQb — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 29, 2024

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival inteligente que ha tenido mucha experiencia desde el boxeo aficionado, pero gracias a Dios hemos tenido una preparación satisfactoria para el 2 de marzo subir al ring y obtener esa victoria que tanto andamos buscando”, dijo Santiago.

De otro lado, González volvió a señalar que ya está en las 108 libras y que el sábado va a desmantelar a Santiago en los primeros tres episodios.

“Veremos lo que René trae a la mesa. Si sobrevive a la presión que lo someteré en los primeros tres asaltos, lo acabaré después con mi rapidez, experiencia y condición”, señaló.

Las peleas preliminares de la cartelera encabezada por Serrano y Meinke comenzarán el sábado, a las 5:30 p.m., y el cartel principal, a las 8:00 p.m.