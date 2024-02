A traves de los años, algunos boxeadores puertorriqueños han tenido que verse las caras en un cuadrilátero y han producido clásicos dentro del ensogado. Miguel Cotto contra Carlos “El Indio” Quintana, Aléx “El Nene” Sánchez ante Nelson Dieppa o Iván Calderón frente a esos últimos dos son algunas de las grandes batallas que han tenido entre sí púgiles del patio.

Y el sábado otro duelo se podría añadir a esa lista cuando Jonathan “Bomba” González arriesgue el campeonato minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante René “El Chulo” Santiago en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Las carreras de ambos boxeadores serán alteradas dependiendo del resultado. Por un lado, González buscará callar a quienes dudaron de su capacidad cuando estuvo inactivo por percances de salud en el 2023, año que describió a Primera Hora como el peor de su vida. Mientras que en el otro está Santiago, quien se consagró a finales de octubre como el campeón interino de la OMB y señaló que una victoria sobre Bomba lo impulsaría a la escena en Japón.

Sin importar lo que transcurra en el pleito de 12 asaltos, para Santiago (12-3, 9 KO) será una guerra que se robará el espectáculo ante un público de sobre 18,000 personas.

“Entiendo que será la pelea que todos estarán esperando esa noche. Una guerra garantizada como la fue Iván Calderón contra Nelson Dieppa y ‘El Nene’ Sánchez. Esperemos que esa noche nuestra pelea llene todas las expectativas”, comentó Santiago a este medio.

René "El Chulo" Santiago en un entrenamiento público llevado a cabo en el Distrito T-Mobile en San Juan. ( Nahira Montcourt )

No obstante, la opinión de Bomba fue una distinta cuando este diario le preguntó si pensaba que esta reyerta tenía lo necesario para ser la mejor de la noche.

“No, yo pienso que tenemos (una cartelera llena) con grandes peleadores. La mejor boxeadora en la historia del deporte a nivel mundial, Amanda Serrano, y Jake Paul. Si la mía puede dar un poquito más de acción, pienso que eso no se va a robar la noche. Pienso que será una noche épica para nosotros. Entre Amanda, Jake Paul, ‘Wanna’ Walton, Krystal (Rosado) y yo vamos a hacer historia”, manifestó González.

Durante el tiempo que Bomba habló el miércoles con este diario, estaba visiblemente conmovido y a punto de romper en llantos al rememorar todos los contratiempos que enfrentó el año pasado. El 8 de abril estaba pautado a medirse al japonés Kenshiro Teraji, pero no pudo porque arrojó positivo a micoplasma. Luego, el 27 de octubre iba a defender su faja ante el nicaragüense Gerardo Zapata y también se retiró del pleito, pero por un contagio a influenza.

Por esta razón, su contienda con Santiago la considera como una oportunidad para enderezar su carrera y regresar a una ruta en la que pueda seguir cosechando triunfos.

“(Esto es una oportunidad) de recuperar el tiempo perdido. Hay muchas personas que me han puesto el pie diciendo que ‘Bomba no hace el peso’. No tengo mi celular, pero hoy (miércoles) pesé 110 libras. Estoy en mi mejor momento y sí, estoy flaco, pero todo el mundo va a estar flaco el día del pesaje. Tengo a las personas correctas a mi lado... Siento que Dios me ha puesto a estas personas para salir del lado oscuro que yo caí el año pasado con las enfermedades que me dio”, sostuvo el veterano campeón de la OMB.

“Voy a callar a todas esas personas que dicen que ‘Bomba’ González no hace peso”, agregó.

Luego de múltiples contratiempos en el 2023, Jonathan "Bomba" González hará el sábado su esperada tercera defensa titular. ( Nahira Montcourt )

De otro lado, Santiago detalló que a pocos días del pesaje ya está casi en las 108 libras requeridas para el combate. Y aunque aseguró que le encantaría acabar la pelea temprano con un nocaut, indicó que está preparado para irse a la distancia con González.

“A todo boxeador le encantaría que la pelea se acabe lo más rápido posible, pero estamos listos y preparados para cualquier eventualidad que ocurra dentro del ring”, prometió.

“(Una victoria ante González) significaría abrir una gran puerta para buscar peleas fuera del país. Como todos saben, en Japón están ocurriendo una serie de peleas importantes y grandes. Todos vamos con la mentalidad de que el sábado, pase lo que pase, nuestra carrera seguirá hacia adelante”, abundó.

Asimismo, González compartió que tiene en mente desmantelar a Santiago asalto por asalto.

“Yo voy a hacer mi pelea asalto por asalto. Si él se queda sin gasolina, voy a apretar... Ya nosotros hemos analizado y vamos a hacer el trabajo perfecto en los primeros tres asaltos. Si ese plan no sale, yo tengo un plan b y ustedes saben cuál es ya”, dijo.

Pese a que Santiago desea seguir labrando su camino en las 108 libras, Bomba confesó que el suyo tomará un giro distinto, luego de este combate. A pesar de que hace unos meses dijo que su sueño era convertirse en supercampeón de la OMB, González, de 32 años, confirmó a preguntas de Primera Hora que esta será su última pelea en la división minimosca.

“Esta es mi última pelea en las 108 libras. Con el favor de Dios, va a ser mi última. Estamos haciéndolo bien, pero siento que tengo 32 años y el cuerpo me está pidiendo subir de peso”, concluyó.