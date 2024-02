Christopher “Pitufo” Díaz peleó hace casi dos años los 12 asaltos más importantes de su vida, cuando fue intervenido quirúrgicamente por múltiples coágulos sanguíneos que le hallaron después de sufrir una caída en un baño.

Pero, como muchos de sus combates, Díaz salió airoso de ese pleito de vida o muerte y regresará el sábado al boxeo rentado en la cartelera que encabezará Amanda Serrano en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras casi dos años inactivo.

Y sin todavía haberse puesto los guantes, Pitufo ya se siente victorioso de cara a lo que podría ser la pelea más importante de su carrera.

“Siempre me he preparado fuerte para todas mis peleas. Los casi dos años inactivo me prepararon para ser una mejor persona y encontrarme yo mismo otra vez... Dios me salvó. Me dio una oportunidad de vida. Estoy aquí para demostrarle a la gente y al mundo lo que Dios puede hacer con las personas”, expresó Díaz a Primera Hora después de un entrenamiento público en el Distrito T-Mobile.

La última vez que Pitufo (27-4, 17 KO) se subió al ring fue el 21 de mayo de 2022, cuando derrotó al colombiano Deivi Julio. El sábado chocará con el estadounidense Headly Scott (18-1, 12 KO) en una pelea de la división de las 130 libras a 10 asaltos.

Sin embargo, este no era el escenario, donde el barranquiteño tenía planificado realizar su retorno al cuadrilátero. Originalmente, estaba programado a regresar al ensogado el 24 de febrero en Orlando, Florida, pero su sus planes tomaron un giro inesperado cuando fue invitado por Most Valuable Promotions a la anticipada cartelera que se celebrará en el Choliseo. Y para Díaz, esa era una oportunidad a la que era imposible decirle que no.

“Puedo decir que (pelear en el Choliseo) es un poquito más emocionante que pelear en el Madison Square Garden y el MGM Grand. Peleas como esta son lo que le hace falta a Puerto Rico porque nosotros tenemos una cuna de boxeadores y tenemos el potencial para traer eventos como este”, comentó.

A solo días de la reyerta contra Scott, está a dos libras del peso (130) y se siente más saludable que nunca, aunque reconoció que, para llegar a este punto, el camino de rehabilitación no fue fácil.

“No te miento, fue un poco fuerte, pero siempre me mantuve paciente. Hoy parezco como si nunca me hubiese estado retirado hace casi dos años. Estoy de vuelta, con la mente positiva, contento y listo para darles a mis hijas lo que ellas quieren, que es que papi logre su sueño de ser campeón mundial”, contó.

De salir airoso el sábado, el barranquiteño buscará conquistar el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para clasificarse entre los mejores 10 del organismo. De esta manera, podría ser considerado como posible retador del actual campeón de peso superpluma de la AMB, el estadounidense Lamant Roach (24-1-1, 9 KO).

“Esperemos que Lamant Roach me considere como una pelea fácil para enfrentarlo y traerle ese campeonato a Puerto Rico”, sentenció.