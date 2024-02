Comenzó la cuenta regresiva para una de las carteleras más importantes en la historia del boxeo en Puerto Rico.

En la recta final de su cartel pautado a celebrarse el sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Amanda Serrano se apoderó el miércoles del Distrito T-Mobile con un entrenamiento público, donde también los principales púgiles que formarán parte del anticipado evento se pusieron los guantes.

Y al culminar su sesión de entrenamiento ante cientos de fanáticos eufóricos por su presencia, Serrano no ocultó su emoción al reconocer que le queda poco para cumplir uno de sus sueños: pelear frente a su gente en el Choliseo.

“Voy a dar un peleón de 12 asaltos. Yo peleo por ustedes. Daré un show para todos ustedes. Gracias al pueblo por todo el apoyo y a todo la gente que estará celebrando conmigo ese día. Esa noche será para nosotros los boricuas”, expresó Serrano a Primera Hora minutos después de su entrenamiento público.

“Me siento muy emocionada para el sábado. Para terminar, ganar, y estar con mi gente. Este campamento fue muy largo y difícil. Voy a dar todo de mi alma, mi corazón y mi cuerpo para darle (ese triunfo) a mi isla”, agregó.

Serrano (46-2-1, 30 KO) protagonizará el esperado cartel al arriesgar los campeonatos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante la alemana Nina Meinke (18-3, 4 KO) en una pelea de 12 asaltos a tres minutos.

Amanda Serrano tras culminar su entrenamiento público en el Distrito T-Mobile. ( Nahira Montcourt )

Por su parte, Meinke sostuvo que, luego de volver a recibir el cariño del público boricua, está aún más inquieta para que suene la campana el sábado ante más de 18,000 personas en las gradas del Choliseo. Y es que, a pesar de que es la rival de la heroína boricua, Meinke fue abrumada por puertorriqueños que le solicitaban tirarse una foto junto a ella tras terminar su entrenamiento.

“Estaba emocionada para el sábado, pero ahora estoy aún más emocionada. El ambiente aquí fue bien asombroso. Si fue así aquí, no puedo imaginarme cómo será en el Coliseo”, dijo Meinke.

Nina Meinke durante su entrenamiento público en el Distrito T-Mobile. ( Nahira Montcourt )

“Pitufo” Díaz abre el entrenamiento

El entrenamiento público arrancó con el barranquiteño Christopher “Pitufo” Díaz, quien estará haciendo su regreso al boxeo rentado luego de dos años de inactividad debido a una operación por múltiples coágulos sanguíneos que le encontraron tras una caída en un baño.

Díaz (27-4, 17 KO) enfrentará al estadounidense Headly Scott (18-1, 12 KO) en una pelea de la división de las 130 libras a 10 asaltos y, a pesar de que lleva mucho tiempo fuera del cuadrilátero, lució en una condición como si hubiese estado activo en los pasados dos años.

Christopher "Pitufo" Díaz rompió el hielo en el entrenamiento público celebrado en el Distrito T-Mobile. ( Nahira Montcourt )

Aunque fue el primero en presentarse para el entrenamiento al aire libre, Pitufo comentó que son este tipo de iniciativas las que deben empezar a implementar las promotoras de boxeo del patio.

“Es una buena movida de Most Valuable Promotions. (Ellos) están haciendo un buen trabajo con la promoción. Se enfocan mucho en eso y creo que ese es el foul que muchos promotores boricuas han cometido. Llevan a los boxeadores a tener peleas importantes sin tener ni siquiera un poquito de fama y hay que tener, aunque sea, algunos fanáticos que te sigan”, opinó Díaz.

“Un sueño hecho realidad” para René Santiago

Después de Pitufo, René “El Chulo” Santiago subió al ring. El caso de Santiago es uno particular, pues tendrá el sábado la cita más importante de su carrera, pero ante su compatriota Jonathan “Bomba” González por el campeonato de las 108 libras de la OMB en lo que describió como un sueño hecho realidad.

“Estamos contentos y agradecidos. Voy a aprovechar al máximo la oportunidad que Dios nos está brindando y que el boxeo boricua esté en un escenario como el Choliseo es un sueño hecho realidad”, dijo Santiago, quien también abundó que está a poco de llegar al peso estipulado para el pleito.

René Santiago ganó en octubre el título interino de la Organización Mundial de Boxeo. ( Nahira Montcourt )

Santiago fue seguido por Krystal Rosado, quien en apenas su quinto combate profesional peleará en un escenario que pocos púgiles boricuas han podido pisar. Rosado chocará con la mexicana Gloria Munguilla en una reyerta de cuatro episodios a tres minutos en la división de las 115 libras. Y a sus 21 años, la joven boxeadora comprende muy bien lo que conlleva la rivalidad entre Puerto Rico y México en este rudo deporte, ya que la vivió en sangre propia cuando formó parte de la Selección Nacional.

“Es un honor. Muchas ocasiones ha ganado Puerto Rico y, en otras, México. Pero, daré lo mejor de mí... Es una oportunidad para demostrar que los puertorriqueños somos pequeñitos, pero somos fajones. No nos quitamos”, sostuvo Rosado.

Bomba casi rompe en llanto

Tras retirarse Rosado, le tocó el turno al campeón minimosca de ka OMB, “Bomba” González, que estuvo al borde de las lágrimas cuando abordó sobre sus emociones a pocos días de su retorno al ensogado, luego de un 2023 llenó de tropiezos en el que no pudo ver acción por múltiples percances de salud.

“Me siento, ¿tú sabes por qué? Porque el 2023 fue el peor año de mi vida. No pude hacer mis dos peleas tan importantes... Me da sentimiento porque este es mi trabajo y pienso que Dios me tiene aquí por una simple razón y es que voy a seguir para adelante en mi carrera. Tengo 32 años y siento que tengo dos o tres años más. Pero, Dios me ha puesto en la posición correcta, el lugar correcto y va a ser la hora correcta”, manifestó González.

Jonathan "Bomba" González chocará con su compatriota René "El Chulo" Santiago por el campeonato de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo. ( Nahira Montcourt )

Luego de Bomba, el actor de la popular serie “Euphoria” y ahora boxeador profesional, Wanna Walton, realizó su entrenamiento en el Distrito T-Mobile ante cientos de fanáticas que gritaban de la emoción con cada movida que hacía en el ring. Walton debutará en la escena internacional contra Joshua Torres, que tiene una pobre foja de 0-1-1.

Jake Paul se vive el papel de “El Gallo de Dorado”

Después de Walton, llegó al cuadrilátero Jake Paul y este fue altamente ovacionado por los presentes. De hecho, este es apodado por los boricuas como “El Gallo de Dorado” y hasta se puso una máscara de un gallo mientras realizaba su sesión de entrenamiento.

Jake Paul fue el penúltimo boxeador que subió al ring para el entrenamiento público. ( Nahira Montcourt )

Pero, el curioso apodo no es lo único que Paul ha adoptado desde que se mudó a la isla hace tres años.

“(He adoptado la cultura boricua) yendo a la playa a menudo y disfrutándome la isla en distintos lugares. A todo el mundo aquí le gusta pelear y guiar rápido, así que esta es el tipo de gente que me gusta”, dijo Paul entre carcajadas.

Paul (8-1, 5 KO) tendrá el sábado su décimo combate en el profesionalismo, cuando se enfrente al también estadounidense Ryan Bourland (17-2, 6 KO) en un pleito de ocho asaltos.