Puerto Rico arrancó con paso firme su participación en el tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, confirmando que la nueva generación viene lista para sostener el legado de casi dos décadas de protagonismo en la esfera panamericana adulta.

La jornada del sábado tuvo como figura central a uno de los abanderados del #EquipoPUR, Steven Moreno, quien abrió con victoria en el torneo individual masculino al superar en sets corridos al canadiense Kenny Ly. Ahora enfrentará en octavos al venezolano Jesús Tovar. Su compañero Enrique Ríos también celebró, imponiéndose 4-0 al guatemalteco Ricardo Gatica para medirse luego al dominicano Ramón Vila.

Enrique Ríos ( RODOLFO JIMÉNEZ )

En la rama femenina, Krystal Meléndez avanzó tras derrotar 4-2 a la brasileña Karina Senaga y se cruzará con la canadiense Natalie Chan, mientras que Edmarie León debutó con triunfo 4-1 sobre la peruana Karla Mendoza y buscará su pase a cuartos frente a la colombiana Mariana Rodríguez.

León y Meléndez también se lucieron en dobles, doblegando a Paraguay en sets corridos y asegurando su pase a cuartos contra Colombia. En masculino, Moreno y Ríos cayeron en un cerrado duelo de cinco parciales ante Canadá.

Edmarie León ( RODOLFO JIMÉNEZ )

El dobles mixtos completó la buena jornada: Moreno y León vencieron 3-1 a Costa Rica y se medirán a Estados Unidos, mientras que Meléndez y Ríos derrotaron a Canadá en cinco sets para avanzar y enfrentar también a una pareja estadounidense.