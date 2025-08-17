Los tenistas puertorriqueños Yannik Álvarez y Aurora Lugo se quedaron el sábado con la medalla de plata en el torneo de dobles mixtos tras caer ante los colombianos Juan Miguel Bolívar y Valentina Mediorreal en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con esta plata, Puerto Rico sumó su sexta medalla en Asunción 2025, que incluye el oro de Xavier Ruiz en 100 metros pecho, el oro de Gabriela Hwang en sable, el bronce de Sebastián García en florete, el bronce de Ruiz en 200 metros combinado y el bronce de Ilay Rodríguez en -58 kilogramos de taekwondo.

Por otra parte, Álvarez cayó en dos sets frente al ecuatoriano Emilio Camacho en el juego por la medalla de bronce del torneo individual masculino.