El skateboarding puertorriqueño completó su participación en la modalidad de street de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con sus cuatro representantes compitiendo en las finales y posicionándose entre los mejores del continente.

En la final femenina, Esmeralda Butler se quedó a las puertas del podio al finalizar en la cuarta posición con un total de 111.44 puntos, mientras que Vianez Morales cerró en el séptimo lugar con 82.22 puntos, ambas demostrando consistencia y estilo a lo largo de la competencia.

En la rama masculina, Carlos Puigdollers ocupó la séptima posición con 110.46 puntos, y Gustavo León terminó en la octava plaza, completando un pleno histórico para Puerto Rico con sus cuatro atletas presentes en las finales de street.

Carlos Puigdollers finalizó séptimo. ( Suministrada )

Esta actuación consolida el crecimiento del skateboarding boricua en la escena internacional y deja claro que las nuevas generaciones vienen con talento y proyección para seguir compitiendo al más alto nivel.

Aleandra Robinson fue finalista en tiro de rifle de aire a 10 metros

Mientras, la tiradora puertorriqueña Aleandra Robinson brilló en la competencia de rifle de aire 10 metros femenino en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al clasificar entre las mejores ocho del continente y disputar la final del evento.

En la fase clasificatoria, Robinson registró un total de 612.2 puntos, asegurando su pase a la final y posicionándose entre las élites del tiro deportivo juvenil panamericano. En la final, la boricua culminó con 142.3 puntos, cerrando una destacada actuación en el Polígono de Tiro del Comité Olímpico Paraguayo.

Aleandra Robinson se despiden en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 de la categoría juvenil. ( Suministrada )

“Estoy muy emocionada, es mi último año como junior. La meta era entrar a la final y disfrutarme la experiencia, ya que era mi primera final internacional. Aprendí un montón y espero que esto sirva para futuras competencias. Por ahí vienen los clasificatorios a los Centroamericanos y voy más ready que nunca”, expresó Aleandra al concluir su participación en Asunción 2025.

Por su parte, Sheileen Maurás también representó a Puerto Rico en la modalidad, compitiendo con entrega y disciplina, aunque no pudo avanzar a la ronda final.

Tanto Robinson como Maurás son entrenadas por la experimentada tiradora Yarimar Mercado, triple atleta olímpica, múltiple medallista y figura clave en el desarrollo de esta nueva generación de tiradoras.

“Es una gran satisfacción ver a una atleta de la trayectoria de Yarimar Mercado aportar ahora desde la faceta de entrenadora. Su experiencia olímpica y su compromiso están forjando el futuro del tiro deportivo en Puerto Rico. Verla guiando a jóvenes como Aleandra y Sheileen nos llena de orgullo y nos asegura que este deporte seguirá creciendo con bases sólidas”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico.