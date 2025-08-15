El nadador puertorriqueño Xavier Ruiz volvió a subir al podio en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras ganar la medalla de bronce en los 200 metros combinados masculinos.

Ruiz, quien ya había hecho historia al llevarse el oro en los 100 metros pecho, cerró una final emocionante en el Complejo Acuático con un tiempo de 2:02.66, para sumar su segunda presea en estos Juegos.

En esta misma final, su compañero Andrés Brooks terminó en la sexta posición con 2:03.49.

Con este resultado, Puerto Rico tiene ya cuatro medallas en Asunción 2025: el oro de Gabriela Hwang en sable femenino, el oro de Xavier Ruiz en 100 metros pecho, el bronce de Sebastián García en florete masculino y este nuevo bronce de Ruiz en 200 metros combinados.